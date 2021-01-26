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三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦　侯友宜親臨肯定廟方防疫到位

▲三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦 侯友宜親臨感謝振士氣。（圖／新北市民政局提供）

▲三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦，侯友宜親臨感謝振士氣。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜26日訪視三峽清水祖師廟防疫作為，除肯定廟方各項防疫措施到位，並感謝祖師廟配合防疫停辦新春祭典及除夕頭香爐團拜。侯友宜也向清水祖師參拜，祈求疫情早日止息、信眾平安健康、市政順利。

侯友宜表示，三峽長福巖清水祖師廟不但是新北市定古蹟，「清水祖師聖誕祭典」也是新北市民俗類無形文化資產，數百年來每年農曆正月初六清水祖師聖誕大拜拜，是三峽全年最大盛會，也是在地民眾的共同信仰與記憶，今年受到新冠肺炎疫情影響，廟方為配合政府防疫措施取消年度盛事，特別感謝廟方共體時艱。

▲三峽祖師廟配合防疫春節活動停辦 侯友宜親臨感謝振士氣。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜26日訪視三峽清水祖師廟防疫作為，除肯定廟方各項防疫措施到位。

三峽祖師廟歷史悠久，建於清朝年間，經三次重建，有「東方藝術殿堂」之稱，也是新北市觀光勝地之一，香火鼎盛，每年除夕午夜開廟門，由董事長率領全體董監事及廟方人員插頭爐香，為新的一年祈福，象徵新年新氣象，往年參與民眾上千人，今年配合防疫取消插頭爐香活動，僅由廟方人員自行上香。

三峽長福巖董事長林東西表示，清水祖師廟在日據時代末期曾取消賽神豬祭典4年，但光復後不曾取消活動，今年因疫情關係，向神明擲筊請示，取消廟埕前的祭典及遶境遊行，改由值年爐主、廟方及工作人員至神豬敬拜者自宅秤重後，向清水祖師廟祭拜，避免人群聚集。

民政局長柯慶忠表示，廟方為防疫不遺餘力，裝設AI紅外線測量體溫、提供多處酒精消毒器供信眾使用、單一出入口管制（龍邊進虎邊出）、信眾需配戴口罩才可進入廟內、禁止飲食及保持安全社交距離、跪拜墊、捐獻箱等各種公眾使用器物之消毒及人流管制，並張貼防疫宣導告示，確保民眾和工作人員的安全。

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