大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

▲印度一名39歲男子把12歲女童誘騙回家襲胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳美依／綜合外電報導

印度一名39歲男子把芭樂當成誘餌，將12歲小女孩騙回家撫摸胸部，甚至一度試圖脫掉對方的內衣。但是，孟買（Bombay）高等法院19日裁定，被告隔著衣服撫摸孩童，不構成直接肌膚接觸，因此性侵害（Sexual Assault）罪名不成立。

CNN、《自由新聞日報》引述法庭文件報導，本案發生於2016年12月。男子被地方法院裁定性侵害罪名成立，判處3年有期徒刑，但他仍繼續提起上訴。

▲印度孟買高等法院。（圖／達志影像／美聯社）

法官加乃迪瓦拉（Pushpa Ganediwala）認為，被告沒有脫去女孩的上衣，也沒有把手伸進受害者衣服底下，「不符合性侵害的定義」，當場宣布罪名不成立，但仍裁定該男觸犯猥褻罪，判處1年有期徒刑。

在印度，性侵害罪名可判處3至5年有期徒刑，而2012年《兒童性侵犯防治法》未將「肌膚接觸」列為構成性侵害的必要條件。但是，法官認為，「考慮到該罪行的懲處嚴格程度」，必須提出更嚴謹的證據與嚴重指控，才可定罪。

此消息一出，立刻引發全國關注。許多印度網友紛紛質疑法院的判決邏輯，也擔心開創危險先例，導致全國高等法院、更低階層法院未來都將必須遵循此判決。

▲印度北方邦一名出身賤民階級（Dalit）的19歲少女2020年遭4名高階種姓男子輪暴致死。各地民眾發起示威。圖為加爾各答的抗議情況。（圖／達志影像／美聯社）

印度全國婦女委員會認為，此判決將「在涉及婦女安全的各項議題上造成連鎖反應」，誓言提出法律挑戰。最高法院律師農迪（Karuna Nundy）批評，法官「完全違反現行法律與人權」，「這種判決有助於豁免針對女孩的犯罪」。

社會研究中心（CSR）主任庫馬里（Ranjana Kumari）長期投入印度女權運動。她也痛批，此判決是「可恥又震驚的，令人髮指且缺乏司法謹慎」。

印度的性犯罪問題殘酷而普遍，卻很少獲得妥善處理。根據2018年官方數據，每16分鐘就有一名女性通報遭到性侵。2012年，新德里一名23歲女學生在公車上慘遭輪暴殺害，引發各界高度關注後，政府推動法律改革，包括加速性侵案審理程序，修正性侵定義、納入肛門與口部侵犯，試圖廢除檢測「處女」的「雙指測試」。儘管如此，該國依然不時發生震驚社會的性侵案件。

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