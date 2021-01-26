王牌運動員魂斷賽場！　6對手猛撲壓制「攻擊手」秒斷頸軟癱

A kabaddi player died during a tournament in ⁦@DhamtariDist⁩ of #Chhattisgarh soon after he was pulled to the ground by his opponent team. Such a sad incident. pic.twitter.com/DCxLOsZjpO — RASHMI DROLIA (@rashmidTOI) January 21, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

印度洽蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一名20歲的王牌運動員，日前在進行卡巴迪（Kabaddi）比賽間擔任「攻擊手」，因與對手群激烈的衝撞下瞬間前撲倒地，低下頭的他在落地後頸部向前凹折，當場失去生命跡象。影片在網路上曝光後引發當地社群驚嚇，不少人直呼太恐怖。

▲薩胡在衝擊力之下折斷頸部。（圖／翻攝自推特「@rashmidTOI」）

根據《印度時報》（The Times of India）報導，當卡巴迪比賽開始時，沒人想到為期2天的比賽，竟然會以王牌運動員薩胡（Narendra Sahu)之死作為結束。

當時薩胡的隊伍因落後過多已經確定敗北，但薩湖在最後一輪仍卯足全勁隻身與至少6名對手爭奪位置，沒想到在一個跨步被一名對手捉住小腿後，薩胡向前撲下。想掙脫的他低頭朝後方看，這時趕來的其他對手撲上他的背，向下擠壓他，導致毫無保護的頸部瞬間折斷，趴在地上就像無頭男一般。

▲▼薩胡折頸後已經失去意識，對手一度試著將他拉起。（圖／翻攝自推特「@rashmidTOI」）

儘管敵對運動員很快從薩湖身上移開，並想將他拉起，但薩湖此時已經失去意識，絲毫沒有動作。發現事情不對勁後眾人上前查看，之後趕緊將薩湖送往醫院急救，但讓人震驚的是，前一秒還相當活躍的運動員，現在卻因折頸失去呼吸，並被醫生宣告不治。據了解，最新報告指出薩胡真正的死因是因引發心臟病導致。

運動場上的影片由一名觀眾拍下，現場觀眾看見全都被嚇呆，影片隨即在網路上廣傳，並在印度社群間引發熱議。印度警方表示他們正繼續調查實際死因究竟為何。

根據維基百科解釋，卡巴迪為「接觸性運動」，每場比賽由兩隊進行，每隊7人，目的是讓進攻隊的一名隊員「攻擊者」，在一定的時間內進入防守隊的半場內，並在不被防守者抓到的前提下設法觸及防守隊員，再跑回進攻隊的半場。若攻擊者有觸及防守隊員，攻擊者得分，若防守隊有抓到攻擊者，防守隊得分。