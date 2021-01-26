高材生姊妹「身穿紅衣」被啞鈴活活打死　爸媽：她們明天就會復活

A couple from Andhra Pradesh’s Madanapelle in Chittoor district allegedly killed their two young daughters in their twenties under the belief that they would be reborn in a day.https://t.co/pAYXfg0AMv — The Wire (@thewire_in) January 26, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度安德拉邦近來發生一起駭人命案，一對姊妹慘被爸媽用啞鈴砸死，而警方闖入現場時，爸媽還老神在在表示，明天就可以讓這對姊妹復活。鄰居透露，死者父母雖然都是高知識份子卻十分迷信，一直認為女兒們被邪靈附身。

當地媒體報導，事件24日發生在契托爾縣(Chittoor)馬達納帕爾萊(Madanapalle)一棟3層樓房屋中，死者為27歲的阿萊克亞(Alekhya)與23歲的賽迪維亞(Sai Divya)，2人都是擁有碩士與學士學位的高材生。警方到場時發現，2名死者被特意穿上了紅衣，大女兒陳屍在充滿作法物品的房間，另一人則滿身是血死在2樓房間內。



在學校擔任化學教授與副校長的父親奈杜(Naidu)，與同樣是教育人員的妻子帕德瑪哈(Padmaja)告訴警方，之所以犧牲2名女兒性命，是為了讓她們能以更純淨的方式重生，「再給我們一點時間，明天就可以把她們帶回人間」。目前警方已拘捕2人進行調查。

▼爸媽用啞鈴殺死女兒。（圖／示意圖／達志影像）





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