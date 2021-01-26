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蘋果釋出2021年賀歲片預告：年獸入題、iPhone 12 Pro Max拍攝

▲蘋果賀歲短片《阿年》，以 iPhone 12 Pro Max 拍攝。（圖／取自 WeChat）

特約記者洪聖壹／綜合報導

螢幕、拍照、電力向來都是消費者對智慧型手機的主流需求，而在 2015 年，蘋果公司以一支用 iPhone 5s 拍攝的《夜晚還年輕》震驚震驚日舞影展，其後陳可辛用 iPhone X 拍攝的《三分鐘》更引發國內外網友熱議，如今隨著手機效能提升，蘋果公司預告了賀歲短片《阿年》，正是使用最新的 iPhone 12 Pro Max 拍攝。

在 2011 年，以 iPhone 4 拍攝的《Apple of my eye》是全球第一支由官方操作的短片，隔年的《夜釣》則是第一支完全使用 iPhone 4 拍攝的短篇電影，2015 年以 iPhone 5s 拍攝的《夜晚還年輕》震驚日舞影展，被人們關注到手機的可能性，然而當時確實有更多人以斗大標題「手機不會取代相機」來形容手機相機技術比不上單眼。

▲首支用 iPhone 拍攝的短片。（影片／取自YouTube） 

▲首支用 iPhone 拍攝的短篇電影。（影片／取自YouTube）

這個狀況一直到蘋果十週年紀念機 iPhone X 推出後，當時陳可辛導演以一支《三分鐘》賀歲片，再次引發熱議，有人認為「手機真的能夠取代單眼」，不過有更多人認為用手機拍電影，那得需要花更多錢購入輔助工具，「是有錢人才做得到的事情」。

▲陳可辛以 iPhone X 拍攝的賀歲片。（影片／取自YouTube）  

隨後包括廖明毅導演使用 iPhone 8 Plus 拍攝的短篇音樂錄影帶《明仔載》、使用 iPhone XS Max 拍攝的《怪胎》，或者是 2019 年賈樟柯使用 iPhone Xs 拍攝的賀歲片《一個桶》、2020 年由 iPhone 11 Pro 拍攝的賀歲片《女兒》，在名導們加持下，手機拍攝性能已經接近、甚至某些地方的操作已經超越單眼數位相機。

▲2017年奧斯卡金像獎提名導演用 iPhone 11 Pro 拍攝知名演員周迅演繹的《女兒》。（影片／取自YouTube）

而在今天清晨，蘋果公司預告金牛年的賀歲片《阿年》，由 2020 年全球獎提名最佳外語片《別告訴她》導演王子逸操刀，內容很明顯跟年獸的傳說有關，同樣充滿年味；而 30 秒的預告片當中，可以看出 iPhone 12 Pro Max 帶來的高光抑制效果以及暗處拍攝能力的明顯提升，加上名導的故事操作能力，相信整體品質將更勝以往。 

蘋果公司的大動作宣傳手機性能，Android 陣營當然也不會悶不吭聲，三星、華為、小米近年來都有類似的操作，像是台灣三星在去年就以 #withgalaxy 為方向，邀請李忠賢導演以 Galaxy S20 Ultra 拍攝《Heart Attack》。華為找來《舌尖上的中國》攝影師白波，使用當年旗艦機 Mate30 Pro 拍攝的《重塑·時光》紀錄短片...等等，在在顯示手機越來越強大的拍攝效能，已經從追趕相機、到現在幾乎與單眼相機平起平坐。

▲以 Galaxy S20 Ultra 拍攝的宣傳形短片《Heart Attack》。（影片／取自YouTube）

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