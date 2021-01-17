　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國內再增本土新冠肺炎病例　黃偉哲：請民眾遵守醫療院所防疫措施！

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，請民眾落實防疫措施，遵守醫療院所相關防疫作為。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，請民眾落實防疫措施，遵守醫療院所相關防疫作為。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心1月16日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，為北部醫院醫師接觸者，台南市長黃偉哲提醒民眾落實防疫措施，包含勤洗手、戴口罩、加強環境消毒、保持社交距離、飲食不交談，外食挑選有適當用餐距離、隔板之餐飲店。

黃偉哲市長指出，疫情期間，罹患小感冒請勿直接往大醫院就醫，建議先至地區醫院或診所診療，如有需要再行轉院；並請醫療院所、診所做好感染管制措施，人員健康監測、分區分流與後送、轉院機制，避免出現院內感染。

黃偉哲呼籲民眾，防範院內感染人人有責，分級醫療制度讓醫院專注照顧急重症病患，民眾有病先至家庭醫師或附近診所就醫，經醫師專業診療後，如病情需要再轉診，藉由雙向轉診提供病患連續性、整合性的醫療照護，提升醫療照護品質，並且紓解醫院擁擠情形。

民眾進入醫療院所一般門診及急診檢傷時，應佩戴醫用口罩及落實手部衛生，並向醫療人員口頭主訴症狀及旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）等資料；醫療人員將依患者是否具旅遊史、是否有肺炎等病情嚴重度指引分流至看診區域候診，落實適當的病人安置。

民眾進入醫療院所時如有呼吸道染症狀，打噴嚏或咳嗽時請使用手帕或面紙掩蓋口鼻，若有痰液或鼻涕，應使用面紙包好後，棄於垃圾桶內。民眾平時養成良好手部衛生習慣，看病前後或手部有髒汙時應確實執行洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，雙手抹上肥皂後，指尖、指縫、手心、手背、腕部應徹底搓揉至少20秒，再以清水沖洗乾淨，如果無法濕洗手時，可使用酒精性乾洗手液消毒手部。另外，黃市長呼籲醫護人員應落實中央防疫政策，且備有居家體溫計或耳(額)溫槍，隨時監控體溫及健康狀況，如有身體不適應立即回報醫療院所、暫停醫療照護等作業並且馬上就醫。

衛生局局長許以霖提醒疫情蠢蠢欲動，提醒各位醫護伙伴加強落實感控（診所所有工作人員請確實每日測量體溫、身體不適請盡速到新冠肺炎責任醫院就醫），就診病患請確實詢問TOCC，大家一起動起來，堅守崗位，加入防疫行列！如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥衛生局防疫專線06-2880180諮詢。

嚴選100%日本紅薑黃

ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

罷王成功！　「罷王粉專」升級為公民監督不適任民代平台

20元就載！白牌車遇Boss「吃10萬罰單」　運將後悔：500趟不夠賠

「雙春+潤月」系主任在謝師宴催婚　中壢某大學女教授報名拚了！

罷王「貪食蛇車隊」謝票　粉專：身為中壢人我驕傲

國內再增本土新冠肺炎病例　黃偉哲：請民眾遵守醫療院所防疫措施！

行動佛殿119站到台南麻豆　法會殊勝法喜圓滿

新北八里「桶柑」越冷越紅　疊成「柑塔」大吉大利好彩頭

奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」　「宋爺」屆齡榮退

南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯　黃偉哲呼籲「增產」報國

民進黨全國主委聯誼移師台南舉行 地方互相交流向並中央黨部反應輿情

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

罷王成功！　「罷王粉專」升級為公民監督不適任民代平台

20元就載！白牌車遇Boss「吃10萬罰單」　運將後悔：500趟不夠賠

「雙春+潤月」系主任在謝師宴催婚　中壢某大學女教授報名拚了！

罷王「貪食蛇車隊」謝票　粉專：身為中壢人我驕傲

國內再增本土新冠肺炎病例　黃偉哲：請民眾遵守醫療院所防疫措施！

行動佛殿119站到台南麻豆　法會殊勝法喜圓滿

新北八里「桶柑」越冷越紅　疊成「柑塔」大吉大利好彩頭

奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」　「宋爺」屆齡榮退

南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯　黃偉哲呼籲「增產」報國

民進黨全國主委聯誼移師台南舉行 地方互相交流向並中央黨部反應輿情

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

爸喊匍匐前進！柴柴跟節拍1212　網友瘋狂稱讚：可以去當兵了XD

地方熱門新聞

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

鼠年「結婚好時年」　未婚男女急婚頭

罷王成功！　「罷王粉專」升級有重任

罷王「貪食蛇車隊」謝票　粉專：身為中壢人我驕傲

黃偉哲：請民眾遵守醫療院所防疫措施！

行動佛殿119站到台南麻豆

新北八里桶柑疊成「柑塔」大吉大利

奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」

屏東愛文芒果產地傳要種電　果農組自救會

罷王發起人唐平榮：看見公義精神

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯

新竹動物園迎接新夥伴

更多熱門

相關新聞

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

桃園某醫院院內感染擴大！指揮中心17日召開記者會，指揮官陳時中說明，17日增加4例確診，第856起案例為本土案例，病患身份是院內醫師，10日曾與第838例討論病情，研判在當時傳染的可能性比較高。而院內傳染的途徑也隨之曝光。

謝淑薇：隔離倒數12天

謝淑薇：隔離倒數12天

河北病毒檢測報告全陰性　重採樣GG了

河北病毒檢測報告全陰性　重採樣GG了

新冠將破1億大關　網：最後流感化

新冠將破1億大關　網：最後流感化

南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯

南科園區25週年慶見證21對新人走紅毯

關鍵字：

本土新冠肺炎黃偉哲醫療院所防疫

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面