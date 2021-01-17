國內再增本土新冠肺炎病例　黃偉哲：請民眾遵守醫療院所防疫措施！

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，請民眾落實防疫措施，遵守醫療院所相關防疫作為。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心1月16日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，為北部醫院醫師接觸者，台南市長黃偉哲提醒民眾落實防疫措施，包含勤洗手、戴口罩、加強環境消毒、保持社交距離、飲食不交談，外食挑選有適當用餐距離、隔板之餐飲店。

黃偉哲市長指出，疫情期間，罹患小感冒請勿直接往大醫院就醫，建議先至地區醫院或診所診療，如有需要再行轉院；並請醫療院所、診所做好感染管制措施，人員健康監測、分區分流與後送、轉院機制，避免出現院內感染。

黃偉哲呼籲民眾，防範院內感染人人有責，分級醫療制度讓醫院專注照顧急重症病患，民眾有病先至家庭醫師或附近診所就醫，經醫師專業診療後，如病情需要再轉診，藉由雙向轉診提供病患連續性、整合性的醫療照護，提升醫療照護品質，並且紓解醫院擁擠情形。

民眾進入醫療院所一般門診及急診檢傷時，應佩戴醫用口罩及落實手部衛生，並向醫療人員口頭主訴症狀及旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）等資料；醫療人員將依患者是否具旅遊史、是否有肺炎等病情嚴重度指引分流至看診區域候診，落實適當的病人安置。

民眾進入醫療院所時如有呼吸道染症狀，打噴嚏或咳嗽時請使用手帕或面紙掩蓋口鼻，若有痰液或鼻涕，應使用面紙包好後，棄於垃圾桶內。民眾平時養成良好手部衛生習慣，看病前後或手部有髒汙時應確實執行洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，雙手抹上肥皂後，指尖、指縫、手心、手背、腕部應徹底搓揉至少20秒，再以清水沖洗乾淨，如果無法濕洗手時，可使用酒精性乾洗手液消毒手部。另外，黃市長呼籲醫護人員應落實中央防疫政策，且備有居家體溫計或耳(額)溫槍，隨時監控體溫及健康狀況，如有身體不適應立即回報醫療院所、暫停醫療照護等作業並且馬上就醫。

衛生局局長許以霖提醒疫情蠢蠢欲動，提醒各位醫護伙伴加強落實感控（診所所有工作人員請確實每日測量體溫、身體不適請盡速到新冠肺炎責任醫院就醫），就診病患請確實詢問TOCC，大家一起動起來，堅守崗位，加入防疫行列！如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥衛生局防疫專線06-2880180諮詢。

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