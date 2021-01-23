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奇美醫學中心起防疫措施再強化　25日起入院請帶健保卡或身分證

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心因應COVID-19（新冠肺炎）國內外疫情持續升溫，為保障病人及醫療照護工作人員安全，奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心1月25日上午開始強化執行下列防疫管制措施：一、刷卡查詢、發燒篩檢，進入院區各醫療大樓：各入口強化發燒篩檢、刷卡查詢旅遊史、接觸史。請民眾配合，務必攜帶健保卡或身分證。規劃民眾入口為1號門、3號門。出口為2號門。（2號門、3號門均位於第一、第二醫療大樓中間空橋下方）。其他特定科別門診由第三醫療大樓、第五醫療大樓入口，發燒篩檢、刷卡進入。急診病人仍由急診入口，發燒篩檢、查詢旅遊史、接觸史後進入。經篩檢發燒或有相關旅遊史、接觸史者，會分流安排就診和進一步防疫事宜。進入醫院，嚴格要求全程配戴口罩。

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、住院病房探病2人、陪病1人實聯制管控：每日探病時間10時30分-11時30分於4號門前設置「住院探病人員實聯資料服務台」(4號門位於空橋下方、第二醫療大樓玄關處)。探病民眾登載資料後蓋當日章戳，由3號門進入院區探病。嚴格執行探陪病實聯制，請民眾配合填寫正確聯絡資料。減少病房的探病時段，限縮為1天1次，每次限2人，(一般病房10時30分-11時30分，RCC呼吸照護中心和加護病房10時30分-11時)。宣導民眾儘量使用通(視)訊軟體探病。每位住院病人限制-陪病者1人(含看護)，發給「陪伴證」。持「陪伴證」之陪病者，需配合醫院要求填寫「民眾健康聲明卡」。

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若因病情需要，醫療團隊與病人家屬任一方有會談或解釋必要時，不受以上時段限制。得請病房人員代為連繫。奇美醫學中心並鼓勵防疫期間，民眾儘量減少進出醫院，有需要時儘量以視訊或電話探病；就診時儘量使用自動繳費機繳費，減少滯留醫院時間，保護病人安全也維護自身健康。

▲奇美醫學中心1月25日開始實施「刷卡查詢」「發燒篩檢」「探病、陪病管控」，敬請民眾配合、並請安心就診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心表示，配合中央防疫指揮中心要求，請主動告知醫護工作人員：1月6日-1月19日曾至「部立桃園醫院」就醫或相關接觸者14天入境、返台者，居家隔離、居家檢疫者及自主健康管理，呼吸道症狀、嗅味覺異常及不明原因腹瀉及體溫超過38℃者。

濕敷、乾擦都好用
 

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