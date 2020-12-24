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社會 社會焦點 保障人權

狂刷別人健保卡只為一夜好眠　他多次獲「萬靈丹」..檢批惡劣

▲▼薛姓男子冒用弟弟身份辦身分證跟健保卡，依偽造文書罪送辦 。（圖／示意圖）

▲蕭姓男子因長期睡眠障礙竟冒用友人健保卡，看診拿安眠藥依偽造文書罪送辦 。

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名男子長期無法一覺到天亮，因此服用大量安眠藥，由於安眠藥屬管制用藥，但他卻因為自己用量過大，甚至隱瞞朋友要拿取安眠藥事實向對方借取健保卡再冒名掛號領藥。台北地檢署24日認為他多次犯下借健保卡取安眠藥行為惡劣，將他依偽造文書、詐欺起訴。

年約30歲蕭姓男子，因患罹患睡眠障礙，需要大量用藥，竟多次持友人的健保卡，到診所在初診單偽造個人資料掛號，藉此拿取安眠藥服用。診所人員認為照片與本人不太像發現有異，揭發蕭男犯行，隨即通報警方到場。

蕭男向檢調坦承犯行，並表示自己因為長期睡不好，只得服下大量安眠藥，但因為安眠藥有管制，一次無法取得太多，只好向朋友借健保卡來掛號取藥。不過檢察官認為他存著僥倖的心態多次拿取安眠藥行為實為可惡，仍依詐欺、偽造文書將他起訴。

根據「衛生局中央健康保險署」該署表示，由於全民健康保險之保險給付範圍完整、醫療可近性高等特性，致遭部分滯留在臺逃逸外勞及大陸來臺觀光人士等，冒用在臺具有健保身分之親朋好友健保卡就醫，產生醫療浪費及不公平醫療等行為，該署為有效嚇阻。

除加強向民眾及醫療院所宣導，並加強查察外，對觸犯該行為之二人 （借卡人與被借卡人），均予函送法辦，並依函送法辦結果，就應受行政處罰者，按共同違反行政法上義務，對二人同時依所領取之保險給付，按次處罰（第一次處領取保險給付之二倍罰鍰，第二次處領取保險給付之五倍罰鍰，第三次處領取保險給付之十倍罰鍰，第四次以上處領取保險給付之二十倍罰鍰），最高可罰新臺幣一百萬元，因此在此呼籲社會大眾，要看好自己健保卡，不可將健保卡交給他人使用，切勿心存僥倖而觸法。

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