深海食物鏈王者！日本驚現「1.4公尺巨種怪魚」　集體獵食影片曝

▲日本研究單位在超過2000公尺下的深海發現全新巨型魚種。（圖／翻攝自JAMSTEC新聞稿，下同）

記者張寧倢／編譯

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）於25日公布，在水深將近2500公尺的駿河灣海域中發現一種從沒見過的「巨型深海魚」，全長可達1.4公尺，個體重量落約在15至25公斤，比迄今任何一種黑頭魚目的魚類體型都來得更為龐大，被認為是附近海域食物鏈的頂端「統治者」。

根據日本《朝日新聞》報導，英國《自然》雜誌旗下的《科學報告》（Scientific Reports）近日發表一項日本研究，由JAMSTEC分別於2016年2月與11月使用神奈川縣海事高中所屬實習船「湘南丸號」進行深海調查，在日本最深海域靜岡縣駿河灣外海，水深約2171到2572公尺處共捕捉到4隻「巨型深海魚」，個體全長介於1.2至1.4公尺、重量15至25公斤。

▲海洋研究開發機構（JAMSTEC）發現的深海巨魚最長可達1.4公尺。

報導指出，這個前所未見的巨大魚種被命名為「Narcetes shonanmaruae」，由於這種魚頭部沒有鱗片，因此生物分類被歸在輻鰭魚綱黑頭魚目（Alepocephaliformes），但同目魚種的一般大小僅有3、40公分，且以浮游生物為食，但經過胃部檢查可以發現「新型巨魚」卻是以其他魚類為食，是駿河灣的深海食物鏈最頂層的統治者。

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