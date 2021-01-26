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全家第2波福袋開賣！超萌LINE FRIENDS、3折買到超過萬元價值家電

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

▲全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店先前推出首波「1+3款」限量春節福袋，開賣兩週即熱銷超過70萬份，完銷率超過8成；而第二波福袋將於1/27登場，除了有與LINE FRIENDS攜手推出2款限量牛年限定BROWN & FRIENDS福袋外，更創超商首見的3888元、6888元限量高價值福袋共4款，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入！

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

▲全家今年與LINE FRIENDS合作，以高人氣熊大與兔兔為肖像，推出BROWN & FRIENDS限量福袋。（圖／全家超商提供）

全家今年與LINE FRIENDS合作，以高人氣熊大與兔兔為肖像，推出BROWN & FRIENDS限量福袋，同時為了迎接牛年到來，熊大與兔兔分別換上牛年限定新裝，喜氣又可愛。福袋內除了有超值的糖果、零食、飲料等商品外，同時加入牛年限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包，每袋皆附上抽獎券1張，有機會抽中賓士轎車。1/27凌晨0時起全台店鋪開賣、1/27 上午10點同步開放預購，售價皆為399元。

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

▲今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋。（圖／全家超商提供）

此外，觀察年前民眾添家電、換餐具需求增加，今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入，更是超商通路首見的福袋規格。

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

▲▼3888元福袋共2款。（圖／全家超商提供）

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

其中3888元福袋共2款，內容則有鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品；6888元福袋也是2款，內容則升級為旅行箱、家電、炒鍋等，以上皆可挑款。同樣附上抽獎券1張，1/27起民眾可於全台店舖FamiPort機台預購後，商品直接配送到宅，4款合計1200個。

▲▼全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

▲6888元福袋。（圖／全家超商提供）

而7-ELEVEN今年則攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴三大人氣肖像，推出299元、399元、999元「限量2021金牛年開運金喜福袋」，除了有價值上千元的周邊商品、零食飲料、優惠券，還祭出2台三菱轎車、1台哈雷重機作為頭獎，更加碼再抽1台價值358萬的瑪莎拉蒂(Maserati Ghibli MHEV)，等於雙重抽！

▲▼2021年7-ELEVEN福袋、小七福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN今年推出「299元、399元、999元」共5款福袋！（圖／記者林育綾攝）

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