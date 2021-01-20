小7福袋抽358萬瑪莎拉蒂！「Kitty、米奇、角落小夥伴」5款超萌開箱

▲7-ELEVEN今年推出「299元、399元、999元」共5款福袋！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

各大超商開賣新春牛年福袋！7-ELEVEN今（20）日公布攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴三大人氣肖像，推出299元、399元、999元共5款「限量2021金牛年開運金喜福袋」，除了有價值上千元的周邊商品、零食飲料、優惠券，還祭出2台三菱轎車、1台哈雷重機作為頭獎，更加碼再抽1台價值358萬的瑪莎拉蒂(Maserati Ghibli MHEV)，等於雙重抽！

▲7-ELEVEN福袋加碼抽價值358萬的瑪莎拉蒂(Maserati Ghibli MHEV)。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN「299元福袋」推出Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共11.5萬個，其中「Hello Kitty限定文青袋」也是實用的購物袋，內含Hello Kitty紅包袋1入(3個)、Hello Kitty牛年變裝造型筆記本1入、15張門市商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，頭獎為市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台。

▲▼「299元福袋」推出Hello Kitty款、角落小夥伴款文青袋，限量共11.5萬個。（圖／統一超商提供）

而「角落小夥伴限定文青袋」角落小夥伴紅包袋1入(3個)、角落小夥伴筆記本1入、15張門市商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，頭獎同樣為Harley-Davidson Sportster lron 883，都必須加入OPEN POINT會員，登錄抽獎券序號才能參加抽獎。

▲「399元福袋」則推出Mickey款。（圖／統一超商提供）

「399元福袋」則推出Mickey款，限量共6.5萬個，福袋造型為迪士尼FANTASIA 80周年限定Mickey束口收納提籃，採雙面設計，共2款隨機出貨，提籃超大容量方便盛裝，也能夠折疊收納不占空間，內容包括：Mickey紅包袋1入(3個)、Mickey筆記本1入、Mickey炫彩化妝包1入(2款設計隨機出貨)、15張商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，頭獎為市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版一台。

▲Mickey款福袋共2款，隨機出貨。（圖／記者林育綾攝）

最後「999元福袋」簡直是「福箱」！推出Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共2萬個。其中Hello Kitty款福袋造型為「Hello Kitty皮革摺疊收納凳」，兼具座椅與收納功能，內容物包括：Hello Kitty不鏽鋼便當盒1入、Hello Kitty卡套零錢包1入、Hello Kitty紅包袋1入(3個)、Hello Kitty筆記本1入、15張商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，頭獎為「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價107.9萬元。

▲「999元福袋」推出Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共2萬個。（圖／統一超商提供）

角落小夥伴款福袋造型為「角落小夥伴皮革摺疊收納凳」內容包括：角落小夥伴不鏽鋼便當盒1入、角落小夥伴卡套零錢包1入、角落小夥伴紅包袋1入(3個)、角落小夥伴筆記本1入、15張商品優惠券+1份門市商品組合、8張品牌優惠券、1張大獎抽獎券，同樣要加入OPEN POINT會員，並登錄抽獎券序號才能參加抽獎。

▲「999元福袋」Hello Kitty款開箱！（圖／記者林育綾攝）



7-ELEVEN總共5款「限量2021金牛年開運金喜福袋」將於1月26日上午11點至下午20:59在「OPEN POINT APP」開放會員當日限量搶先換購，1月27日凌晨0點起門市現貨販售、下午3點開放門市預購，福袋數量有限，售完為止，而所有大獎都需加入OPEN POINT會員，並主動登錄抽獎券序號，才能參加抽獎。

▲2021年7-ELEVEN福袋。（圖／統一超商提供）

此外全家便利商店也在13日推出「新春福袋」共有4款選擇，每袋都有抽獎券，頭獎祭出價值超過250萬元的賓士1台，貳獎也有超過150萬元的賓士2台。除了基本款的「金牛福袋」外，另外3款則是去年超夯的授權卡通、野獸國、羅技3大品牌主題福袋，通通數量有限，售完為止。

▲全家新春福袋登場。（圖／記者蕭筠攝）

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