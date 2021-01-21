俄找到「全球最適合挖礦比特幣地點」　零下40度機台幾乎免冷卻

▲比特幣價值節節攀升，就有人找到了最適合的挖礦地點。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

比特幣在本（1）月直躍4.1萬美元，市值達6100億美元，已超越阿里巴巴集團，成為全球第十大市值的金融商品，未來疫情結束後，因潛在的全球通貨膨脹，還可能一路上漲至10萬美元。因此用電腦「挖礦」又開始在部分地區盛行，俄羅斯人甚至還找到了「全球最適合挖礦地點」。

根據《彭博》報導表示，俄羅斯加密貨幣挖礦公司「BitCluster」近日在西伯利亞的諾里爾斯克（Norilsk）市開設了一座比特幣礦場，有近5000部的礦機在去年下半年就開始挖礦。由於諾里爾斯克位於北緯69度20分（北極圈為北緯66.5度以北），全年有三分之二的時間均溫在攝氏零度以下，屬於地球上最寒冷的地方之一，因此機台幾乎不需要冷卻的成本。

▲俄羅斯諾里爾斯克市終年寒冷。（圖／達志影像／美聯社）

比特幣採礦過程中會產生龐大的電力及冷卻成本，不過，諾里爾斯克的溫度最低可達-40度，且BitCluster提供給客戶全球最便宜的電價，每千瓦時僅需支付0.04美元（約新台幣1.12元），因此對於比特幣採礦極具吸引力。

除此之外，BitCluster提供給礦工的獎勵非常豐厚，每開採1區塊報酬是6.25枚比特幣，以台灣時間今（21）日上午10點45分Coindesk的比特幣報價34,544.72美元計算，相當於每區塊可獲21.59萬美元（約台幣609.5萬元），目前該公司為瑞士、美國、日本等全球客戶提供服務，未來如果比特幣持續受到關注，還可能會繼續增加挖礦機。

▲諾里爾斯克市曾發生過雪崩意外。（圖／路透）

諾里爾斯克市是俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的一個城市，位於泰梅爾半島上，人口近18萬，主要聞名於礦業，是鎳、銅、鈷、鉑、鈀等重要工業或稀土金屬產地，還有全球最大鎳礦床，目前也因比特幣而受到廣大的關注。不過該市也曾在去年發生嚴重漏油意外，總統普丁（Vladimir Putin）甚至還因此宣布國家進入緊急狀態。