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埋藏海底的原子彈　俄「核潛艇墳場」輻射超標一萬倍　

▲▼俄羅斯北部卡拉海是蘇聯的核廢傾倒場。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯北部卡拉海是蘇聯的核廢傾倒場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

在俄羅斯北部冰冷的海域中，潛藏著一座核垃圾場，廢棄的核潛艇反應器散落分佈在 300公尺深的海底，其中有一些仍充滿了核燃料。海水持續侵蝕容器，釋出廢棄的鈾，導致放射性不受控制地釋放到北極只是遲早問題。

根據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）與《紐約郵報》（New York Post）17日報導，幾十年來，蘇聯一直將荒涼的卡拉海（Kara Sea）當作核廢料的垃圾場，許多核潛艇在服役期滿後，會被運到「科拉港」，堆積在這個港口中，數千噸的核物質就這樣進入了海洋，當地的輻射水平已超出正常值的1萬倍，一旦這裡發生核爆，威力可能是1986年車諾比核事故的30倍。

目前，這個水下核垃圾場至少包括14具廢棄的核反應器和一艘嚴重毀損的退役潛艇。貝羅納基金會常務董事尼爾斯.博默（Nils Bohmer）認為，卡拉海地區現在是眾多油氣公司的開採目標，若不小心將核廢料中的反應堆屏蔽殼或核燃料棒覆層鑽穿，放射性核素很可能就會進入到當地漁場，影響海洋生物並污染當地石油勘探新海域。

挪威非營利國際環保組織貝羅納摩曼斯克（Bellona-Murmansk）總監左洛特科夫（Andrey Zolotkov）表示，若放射性核素擴散到海洋之中，很可能就會導致當地限制捕魚，此外，還會嚴重破壞發展「北海航線」（Northern Sea Route）計畫，以致船主不願沿線航行。

事實上，在世界各地都有類似的「潛艇墓地」，分佈範圍從美國西北太平洋，經過北極圈，到俄羅斯太平洋艦隊的大本營海參崴都有，許多從冷戰時代遺留下來的老舊潛艇成為不同海軍核部隊被迫處理的要務，而俄羅斯對於退役核潛艇的處理方式就是將軍艦上拆下的反應爐到卡拉海內，有時甚至省了事先卸放燃料的步驟，在高輻射燃料棒仍完好無損的狀態下，就把反應器丟入深海。

▲▼「北德文斯克」號（Severodvinsk）核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國處理核廢料程序草率。圖為俄國核潛艇「北德文斯克」號（Severodvinsk）。（圖／達志影像／美聯社）

目前，俄國政府也逐漸意識到問題的嚴重性，並成立了一個國營企業專門負責核廢料的清理工作，當地的核安全狀況也得到了一定程度的控制。

儘管核墳場的清理工作取得了一定進展，但離安全無虞還很遙遠，根據專家保守估算，核廢料的清理工作至少還需要十多年的時間。要確保在這十幾年的時間內不發生任何意外，以及有足夠的資金維持，這對俄羅斯和國際社會來說都是一種考驗。

即便如此，俄國還是沒有停止建造核潛艇的打算，目前，有四艘核潛艇正在北德文斯克建造，而在2020 年之前，還可能再建造八艘。博默表示，「儘管預算有限，但俄羅斯仍下定決心重新建立核艦隊。」有同樣建造計劃的還有臨近的中國。

▼俄國「核潛艇墳場」介紹

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