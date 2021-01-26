日方報價太高「高鐵買新車喊卡」　林佳龍撂狠話：爭取向他國採購

▲高鐵買新車計畫喊卡。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司為增加運能，規劃新車採購案，卻因廠商提出價格與市場行情差距過大，導致採購案二度廢標。交通部長林佳龍表示，我方並不想受限於賣方市場，希望未來能爭取與其他國家採購的可能性。

台灣高鐵公司董事會20日列車增購第二次招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求；故董事會討論後決議廢標，同時責成經理部門研議其他可能解決方案（包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等）之可行性，適時提報董事會討論。

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高鐵公司於2012年與日商增購的4組列車，總價為183億9,200萬日元，以當時的匯率換算約新台幣68億元，相當於一組12節列車為17億元。而日本境內目前使用最新型的N700S型列車，一組報價45億日圓，約等於新台幣13億元，但日商這次報價一組列車卻高達新台幣50億元，足足近4倍。

▲交通部規劃高鐵延伸宜蘭、屏東。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，由於高鐵與日本新幹線對於價格無法達成共識，雖然在多次討論後差距有縮小，但對我方而言價格仍是過高，不過因為採購新車在時間上沒有急迫性，因此高鐵將視市場情況修正採購案，他強調，我方並不想受限於賣方市場。

另外交通部規劃高鐵延伸案，鐵道局長胡湘麟表示，延伸宜蘭規劃關於站址問題，已與縣政府討論，因牽涉到市區發展與聯外道路規劃等，因此有許多細部問題需要整理。延伸屏東站址則選擇六塊厝，相關單位也正在協調中。