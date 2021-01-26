快訊／侯友宜：暫停鄰近桃園6區老人共餐　其餘23區改外帶





▲侯友宜視察三峽區龍埔國小、清水祖師廟防疫整備。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／新北報導

部立桃園醫院確診人數不斷增加，基於新北市與桃園市共同生活圈，新北市長侯友宜26日視察三峽區國小後宣布，鄰近桃園市的林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌和三峽等6區的老人共餐暫停辦理，以避免群聚；其餘23區以外帶為原則，落實防疫措施，以確保長輩的健康。

侯友宜上午視察三峽龍埔國小寒假活動防疫措施及物資整備後表示，因中央疫情指揮中心擴大匡列居家隔離和自主健康管理的人數達5000人，新北市因比鄰桃園市，許多共同生活圈，除了與桃園市並肩作戰，提高防疫等級，全市進行大清消，以減少環境汙染外，對於老人共餐的規範，也要有新的因應措施。

社會局長張錦麗說明，除了6區暫停辦理老人共餐，其餘23區改外帶，對於獨居長輩或行動不便者，各據點原有送餐服務者，仍可持續送餐到宅，惟須全程配戴口罩，做好防疫措施，同時藉由送餐關懷長輩的健康。

指揮中心24日緊急宣布擴大回溯1月16日至19日相關接觸者，估計約有5000人，而目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。全台各縣市被匡列人數，其中桃園最多共526人，新北則僅次於桃園有38人。

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人 蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

► 5000人緊急居家隔離 侯友宜估：新北有500人

► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」



►振興一下我們的美麗