防疫優先！廣德海鮮1/25-2/9取消內用「僅提供外帶」　網：太佛心

記者黃士原／台北報導

中央疫情指揮中心日前公布染疫護理師與丈夫、女兒（案863、案864、案865）的詳細足跡，其中足跡之一廣德海鮮餐廳桃園大興店因此業績大受影響，不過餐廳防疫優先，為了減少社交活動，從1月25日起至2月9日取消內用服務，僅提供外服務。

▲廣德海鮮餐廳桃園店1/25-2/9取消內用服務。（圖／記者林敬旻攝）

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廣德海鮮餐廳桃園大興店日前在臉書貼文表示，為了防疫，政府努力宣導減少群聚，導致所有讓大家相聚的商家生意直直落，因為辛苦的不只他們，但在這個時候大家應該團結，因為病毒可怕的就是「你根本不知道自己是否健康」，卻無意造成病毒的擴散，所以餐廳做了一個艱難的決定，桃園大興店從1月25日至小年夜2月9日前，不提供內用服務，僅提供外帶，「原訂位的客人對不起了」。

▲廣德海鮮餐廳桃園店一直以來都會紫外線消毒燈消毒店內。（圖／記者宋良義攝）

另外，過年期間不再接受新的內用訂席，若是有取消的客人，廣德海鮮也不會再補上了，希望大家努力防疫。

廣德海鮮貼文也提到，對於1/25至2/9取消內用、僅提供外帶服務是把生意往外推了，「但就像老老闆說的，錢可以之後再賺，該支持的是那些辛苦的醫護人員，那些默默付出的防疫人員，加油！」

對於廣德海鮮的決定，網友大力支持，有人說「店家真的太佛心」，有網友說「足感心的店家…等我欸」，也有人說「我們是常客，桃園人挺桃園廣德」、「今天就是要去訂外帶年菜，等疫情穩定要回去吃爆」、「大家外帶訂起來」。