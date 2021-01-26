侯友宜：新北補習班、安親班若未嚴格防疫就勒令停課

記者羅婉庭／新北報導

部桃群聚感染擴大，新北市全面加強防疫，新北市長侯友宜26日宣布，轄區內鄰近桃園林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌和三峽等6區，針對補習班、安親班加強防疫查核，若做不好就勒令停課。

▲侯友宜視察三峽區龍埔國小。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜上午前往三峽區視察校園防疫物資整備，會後表示新北學校的防疫工作一直做得很好，至於寒假期間，對轄區內補習班與安親班，市府會加強防疫查察，他會親自查看，如果做不好就勒令停課。若疫情再上升，補習班、安親班甚至包括學校的課後輔導班，該停就停。

春節期間入境人數倍增，侯友宜表示，中央政策已經類似鎖國，每天入境人數新北市府都清楚掌握，春節期間也會動員所有人力，為回國人士的居家檢疫作準備，歡迎國人回來。

指揮中心24日緊急宣布擴大回溯1月16日至19日相關接觸者，估計約有5000人，而目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。全台各縣市被匡列人數，其中桃園最多共526人，新北則僅次於桃園有38人。





▲侯友宜視察三峽區龍埔國小防疫物資整備。（圖／記者羅婉庭攝）

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人 蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

► 5000人緊急居家隔離 侯友宜估：新北有500人

► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」



►振興一下我們的美麗