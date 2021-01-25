人安基金會斷炊！彰化人大小事版主PO文募集　感動24.5萬網友

▲人安基金會彰化平安站面臨斷糧。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「人安基金會彰化平安站」平日供應上百名街友及弱勢族群午晚餐，將面臨斷炊，臉書《彰化人大小事》版主蔡坤翰、楊語絃等人日前po文募集物資後，隨即湧入眾多熱情網友呼應捐贈，但面對未來將近1個月的寒假，沒有學校剩餘的餐食，蔬菜也漲價，只剩醬瓜煮肉，和玉米罐頭等菜色，令站長游山河憂心忡忡。

蔡坤翰、楊語絃po文指出，「人安基金會因為學校放寒假啦，沒有多餘的營養午餐可以分給他們，最近菜價好貴，剛剛我去看，只剩醬瓜煮肉，和玉米罐頭等菜色，山河站長憂心忡忡，想讓我們詢問，是否，有菜販剩餘賣相較不佳，可以提供給他們運用，這樣供餐便當會比較夠營養，在此感謝團友熱情陸續捐贈物資，也謝謝李成濟議員上週知道他們缺菜，親自去摘採了三箱送來，但因為每日供餐破百人次，所以很快用完麻煩大家轉介資源，感謝團友們！如果有代工工作也請幫忙留意 （因為之前代工的工廠終止合作）、彰化有愛有您真好」。

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游山河指出，一年中最擔心的就是寒暑假的空窗期，從50人到現在突破百人，一想到這群街友及弱勢無依的民眾連一餐最基本的「營養」都沒辦法吃到，真的非常憂心。

游山河很感激《彰化人大小事》板主蔡坤翰、楊語絃等人協助募集物資，目前肉類還可維持2周，手邊剩下的是之前宮廟捐贈的醬瓜肉跟玉米罐頭，勉強可以當配菜，希望可以有蔬菜，這樣比較營養。

人安基金會彰化平安站，目前收留許多名街友，全是無給職志工供食宿，游山河說，最感謝有《彰化人大小事》的網友們及時伸出援手提供棉被物資、暖暖包跟口罩，讓志工群們在冷冽的寒冬中感受到滿滿的溫暖與感動。

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