500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉「以後都別見了」　網笑：超划算

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

防疫神單搶購戰昨落幕，一名網友發文表示，有長輩因為沒成功買到，竟怪罪做保險的親友，甚至揚言從此決裂，讓他相當傻眼。對此，鄉民不禁吐槽，「這種智X切割剛好。」

網友25日在PTT發文提到，「就是今天那個500塊保單，上禮拜五有親戚在推，沒人買，結果桃園3000人後（須隔離人數應為約5000人），原本沒買的親戚，中午要求一定要買到，但今天超量單子根本填寫不完，負責保的親戚說，太晚說了不能怪他。」

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後來兩人因此起了爭執，甚至揚言「今年過年不見面，以後也都不見面了。」身為旁觀者的他十分無奈，也不忘調侃「怎麼辦？這樣我少一包600塊的紅包耶？」

▲昨日防疫神單在北車附近攤位的排隊現場！（圖／記者黃宥寧攝）

對此，鄉民不以為然，紛紛回應「老人就是番」、「是不會去現場排喔」、「賣他塔位啊，超划算，以後一定用得到」、「你親戚人太好，這個一張沒賺多少，好心還要被雷親」、「原本不買的也太垃圾」。

另外，面對這波搶購潮，台產內部主管形容，這張保單的熱銷程度「真的很誇張」，自上周四開始熱賣，全體同仁從早上8點30分開始上班就進入備戰狀態，「傳真機沒有停過，最崩潰的是，許多客戶的電話打不進來，總之，同仁們都在接聽電話、面對保戶詢問，總公司、分行都是加班在處理文件。」

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