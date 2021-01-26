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7歲妹妹嗆6字炸火藥味！師嘆「快歪掉了怎辦」　過來人點破：難救

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子會模仿大人說話模式。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

教育小孩是一門艱澀學問，尤其是當孩子進入喜歡唱反調的年紀，更是令家長崩潰至極！一名網友透露，他教的一名妹妹7歲剛上小學一年級，講話常常目中無人、沒大沒小，還會脫口而出「你在囉嗦什麼？」而且以欺負他為樂，讓他懷疑自己的教育方式出了問題。

原PO在PTT表示，日前去補習班接妹妹下課，對方一上車就說聞到章魚燒味道，後來發現是洋芋片飄出的香味，便立刻為自己找了個台階說，「喔是洋芋片的味道讓我以為是章魚燒啦，我知道沒有章魚燒，你在囉嗦什麼？」當下他傻眼又生氣，孩子完全沒有在尊重他這個長輩。

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▲小孩,幼兒,小朋友,寶寶。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲在孩子面前樹立威嚴很重要。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

他還舉例，就連教小孩寫作業的時候也快爆炸，妹妹常碎念「這個老師有教啊，你是不是不會」、「你念錯了！老師才不是這樣念」，不只老是唱反調，還很愛擺爛不背單字，「陪她寫作業，糾正她她會不爽，不糾正她又說『你的老師沒有教嗎？』」妹妹如此驕縱的態度，讓他懷疑是否自己太好欺負，才沒有威嚴教小孩？

網友指出，妹妹會這樣講話是在試探他底線，如果原PO態度不夠堅定或是沒立即糾正，妹妹就會把他吃死死，最有效的方法就是建立起長輩形象，讓孩子懂得禮貌與尊重，「跟小孩子相處要明訂規則，建立賞罰」、「小孩頂嘴是試探大人底線，你表現得太軟弱會讓小孩不想倚賴」、「認真回，你的語氣太平淡所以他不怕你，他下次再機巴亂講話，你就要硬起來跟他講『誰教你這樣跟我講話的？』然後要兇一點。」

也有人點出問題根源，很有可能是妹妹的家長平常就是這種講話模式，孩子有樣學樣，要解決問題根本必須從家庭導正，「通常會這樣，一定是父母雙方有一個是這樣說話的」、「爸媽平常在家大概也這副樣子，小孩有樣學樣啊」、「同學影響不大，都是學家人的說話方式，很難救。」

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