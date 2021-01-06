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親子

禮貌教育／孩子總不敢打招呼？這4步驟成功引導！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「早安，謝謝！」

每天早上不管多匆忙，我和女兒DAHLIA，經過導護志工群，一定會道「早安」或是「謝謝」，但我意外發現，同樣行經該路線的家長跟小孩，10個裡面，竟然只有1、2位會開口打招呼，比例低到讓人驚訝，也不免讓人想到現在親子很夯的話題：「小孩不打招呼，怎麼辦？」

首先，我得先強調，打招呼這件事情，是一種「小小的致意」，不代表打了招呼，就完全認同對方所有想法及行為，或是得照著對方的指示去做什麼，這只是一個表示自己善意跟教養的動作而已！

以我的原生家庭來說，我們家族把「叫人」跟「打招呼」當成同義詞，看到人，拿出一百倍的熱情相待就對了，輪到我當媽媽以後，那時女兒還小，會有樣學樣，跟我一起很有元氣地到處say hi，約莫到了幼稚園中班，她說自己會害羞，拒絕向人打招呼，甚至有點斜眼癟嘴。

當然，面對這樣的情況，家長會有些難堪，但我認為這是過渡期，應該給孩子一點空間，所以除了對外人解釋以外，也提醒：「妳現在還小，人家可以體諒妳害羞，但妳要改變自己，不能一直這樣下去，再大一點，妳現在的行為，就會被解讀成沒教養！」

別把孩子的弱點養成巨獸！現代父母分兩派，一派認為小孩就是「該有禮貌」，一派覺得孩子可以保留要不要打招呼的權利，但很多人忘記向寶貝好好解釋：「我們為什麼要做（打招呼）這件事？」

我問女兒：「妳認識的人看到妳，卻當不認識那樣走過去，妳會開心嗎？」她搖搖頭，絕對不開心的！「既然妳不喜歡人家這樣，那為什麼妳要對別人做一樣的事呢？」女兒回：「我還是會害羞！」我：「妳要試著克服啊！這種事情別人逼不了妳，要自己提醒自己才行！」

我認為，6歲上小一，是家長開始堅持孩子進行禮儀動作的最佳時間點，先前的引導、潛移默化，都要在此時真正開始執行，而不是永遠維護孩子，把孩子的害羞，餵養成對他人的漠視與不禮貌！

於是，當女兒入小學的第一天，我告訴她，從今天開始，我會注重她的禮節，從早上經過導護志工時，就要她跟我一起打招呼，也不用分稱謂，一律喊：「您好！」「謝謝！」即可，執行到現在期末，孩子又養回到處打招呼的好習慣。

總結上述，在孩子滿6歲、將進入小學時，請試試以下方法來引導吧！

1、解釋「為什麼要打招呼？」

每個人都不希望自己被忽視，而打招呼是最基本的敬意及教養，但要跟孩子說明，打了招呼不等於我們認同對方所有行為，也不代表我們打招呼的對象，一定都是好人喔！

2、我記不住那個人是誰，我怎麼打招呼？

不管是叫人還是打招呼，一律用「您好！」最安全，既不失分寸，也不缺禮貌。

3、從最輕鬆的場合做起吧！

打招呼的時機很重要，就從面對導護志工做起吧！雖然跟對方不認識，但志工們並沒有守護孩子的義務，天天早起擋馬路，沒有人希望被當作理所當然，所以勇敢地對他們說聲「早安」吧！這會帶給志工們莫大的鼓舞喔。

4、我能保有不打招呼的權利嗎？

可以！當對方做過對自己不禮貌的事情，當然不用熱臉貼冷屁股，但如果先前沒有結怨，上了小學的孩子，沒有理由再不說聲Hello。

最重要的是，我們不是為了外界觀感，而特地去做這個動作，打招呼這個行為，是基於對他人的尊重、感謝，哪怕對方只幫我們撿過一個小東西，都值得被大聲問好，我們常感嘆一代不如一代，可有些事情也是自己造成的，既然如此，何不現在開始注重孩子們的禮貌教養？把社會風氣導回溫暖與友善呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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