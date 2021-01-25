網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

▲胡志強PO出與美國前總統柯林頓會面的照片。（圖／翻攝自Facebook／胡志強）

記者黃巈禾／台北報導

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登的就職典禮，民進黨稱是台美斷交42年來首邀，但國民黨質疑在澎風，要求外交部公佈邀請函。台中市前市長胡志強在臉書祝賀拜登，並PO出當時擔任駐美代表時，和時任美國總統柯林頓會面的照片。對此，國民黨團諷刺，那個年代駐外人員為國家找活路，這個年代打卡比實值關係重要。

胡志強24日在臉書發文，祝賀拜登就職，並秀出1996年他擔任駐美代表時，介紹當時擔任立委蕭萬長給當時美國總統柯林頓。

照片釋出後，網友紛紛留言「這才是台美關係近三十年來最好的時刻！」、「您是最佳的駐美代表與外長」、「這才是真正的台美交流」、「有照片為證，您是最強的駐美代表」、「您是最稱職的外交官，感謝有您是台灣人之福」、「務實與造神的差別」、「這才是真材實料的外交」、「現在有人自我感覺良好，自動提升為駐美大使」、「請問胡市長，當年柯林頓總統就職典禮時，您是否有收到邀請函？人家蕭美琴有收到邀請函卻一直不肯公佈耶」。

▲蕭美琴被酸像是在打卡。（圖／蕭美琴推特）



國民黨團25日在臉書表示，那個年代，駐美代表是個榮譽，更有重大的責任，稱為代表或大使不是自己講的年代，沒有打卡、直播軟體，默默完成不可能的任務，為國家找出活路，是駐外人員的共識、也是使命。

國民黨團大酸，這個年代，打卡、開直播比實質關係重要的年代，不管有沒有拿到邀請函，政府說了算，敢質疑就查水錶，只要打個卡、開個直播、1450帶個方向什麼都解決了，總括一句「這是台美42年來關係最好的時刻」。