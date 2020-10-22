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秋冬流行資訊一把抓　捷運站教您一秒變身「時尚潮人」

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▲天氣漸漸轉冷，您的行頭配備準備好了嗎？走一趟捷運站就能得到滿滿新資訊，讓您輕鬆成為今年秋冬最時尚的焦點。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

天氣越來越冷，您的行頭配備準備好了嗎？該怎麼成為今年秋冬最潮的時尚達人呢？其實只要走一趟捷運站，就可以知道答案，讓您一秒成為最吸睛的焦點！

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

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▲民眾站在Columbia滑雪照片前，拍下「偽出國」照片。（圖／記者姜國輝攝）

來到捷運市政府站，站在Columbia滑雪照片前，拍下您的偽出國照片，且完成指定步驟，就可以品嚐溫暖咖啡。天冷做好保暖很重要，趕快幫自己尋找最適合的Canada Goose保暖衣物吧，或是搭上忠孝復興往文湖線的手扶梯，就可以一秒得知，今年秋冬最流行的APM Monaco飾品。

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲搭上捷運站的手扶梯，一整排APM Monaco飾品相當吸睛。（圖／記者姜國輝攝）

衣服飾品準備好了，身旁配備可不能少，跟著女神張鈞甯的腳步，選擇輕薄精巧的vivo手機，捕捉最耀眼的瞬間，或是拿出三星手機，讓您隨心所欲拍出美照，以更遼闊的「視界」記錄生活每一刻，還有顛覆您想像的三星電視，讓您待在家就像身歷其境，跟著電視裡的主角一起去冒險。

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運站內的大面幅廣告，吸引民眾目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運站廣告提供給民眾滿滿的新資訊。（圖／記者姜國輝攝）

冷冷的季節，肌膚該如何保養？捷運站的大面廣告與電視牆，播放著GUERLAIN法國嬌蘭的影片，教您保養小撇步，為缺水的肌膚好好補水，在這個秋冬依舊美麗耀眼！

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲手扶梯的電視牆播著吸睛的影片，民眾在搭捷運時也能得到保養新知。（圖／記者姜國輝攝）

爸媽帶著心愛的寶貝出門玩，「神隊友」可不能少，跟著女神林心如學習，如何靠Nuna輕鬆打造智慧優雅的育兒生活，另外輕巧又好收納的Joie推車等育兒系列產品，也可說是爸媽們最喜愛的「神隊友」。

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Nuna與Joie的育兒產品，受到爸媽們青睞。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

民眾陳小姐說：「我剛剛一下捷運，就看到對面的大橫幅廣告，上面有一位很可愛的寶寶，滿吸睛的，讓我停下腳步看看廣告上寫了什麼資訊，我發現Joie的推車滿輕巧的，身為媽媽的我非常在意嬰兒推車好不好推，以及是否能夠輕巧收納，另外我看到Joie有磁扣的功能，這樣我就不用擔心很難扣安全帶的問題，會想再去門市多了解一下系列商品」。

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼民眾搭捷運就能得知最新的遊戲資訊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

如果想在家放鬆一整天也沒問題，最新潮的遊戲資訊供您玩好玩滿，玩家可以扮演「旅行者」，與同伴們一起冒險旅行，發掘《原神》的真相，也可以掉進擁有唯美畫風的《募戀英雄》，去閱讀難以預測的劇情，或是到《我的起源》捕捉數百種奇珍異獸，待在家一整天，也能玩好玩滿不無聊。

▲▼北捷,十月宣傳,燈箱廣告,秋冬流行資訊一把抓, 走趟捷運,一秒變身時尚潮人。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運忠孝復興站的大面幅廣告看板超吸睛。（圖／記者姜國輝攝）

世事難料加上疫情侵擾，如何為自己留一分保障？忠孝復興站的大面幅廣告與影片，建議民眾選擇穩健可靠的臺銀人壽，才能陪伴自己走過每個蛻變時刻！

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