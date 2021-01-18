風向大轉？鄉民還原「楊志良開除說」完整對話：他說錯了嗎

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

前衛生署長楊志良提出的「開除染疫醫」引來外界排山倒海的攻擊，矛頭均指向他思慮不周、言論不當，但昨天PTT突然風向一轉，調出他先前上節目的完整對話發現，楊志良的說法被斷章取義，「雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧？」

一名網友在PTT問卦「楊志良說的錯了嗎？」楊志良在節目上強調的是，染疫醫師出現症狀時沒通報自主隔離，應該受到院方處分，「結果被媒體打成插管導致染病所以要被開除」，還原節目裡的對話才發現，其實楊志良說的也沒有錯。

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▲楊志良爭議發言。（圖／翻攝自PTT）



其他人回文指出，即便楊志良本意並非抨擊醫護人員，不過「狀況沒搞清楚就上節目被套話」，疫情時刻全體國人都和醫護站在同一陣線，任何不謹慎的發言都可能模糊焦點。網友認為，「照顧這些病患的醫生，要求更嚴格的自主健康管理應該是需要的吧」，在某種程度上他是認同楊志良的說法，同時他也建議，「補助這些醫生自主健康管理期間任何需求，這總比你事後懷疑有接觸，又去擴大採檢來得有效益吧。」

有人在底下貼出楊志良在節目上的完整對話，其他網友看完紛紛留言，「楊的問題出在一直回別人的文，如果後面不要再出來講其他的 就不會鬧那麼大了，還拿之前的機師來類比」、「楊說的重點是防護衣沒立刻換新、事後沒自主隔離」、「他最大的錯就是說要開除，他憑什麼說這句話」、「可以批評楊講的是錯的，但是解決方案要出來啊，像這次很明顯自主健康管理不太夠用，下次就要更正。」