案889、890足跡曝光　柯文哲：防疫不只是醫院的事

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布要匡列5000人居家隔離，25日再公布確診案889、890足跡，部桃疫情持續嚴峻。雖然中央尚未公布台北市的匡列名單，但市長柯文哲在25日晚間也提醒，全台灣的防疫應該視為一體，做好宏觀調度，才能避免單一縣市壓力過大形成破口。

柯文哲表示，防疫有步驟、更要有方法，社會的秩序是連動的，防疫戰略牽一髮動全身，防疫不只是醫院的事，社政、民政、衛生的能量都要一併考量。醫院探病需要不需要進一步緊縮？里民活動中心是否關閉？老人共餐要不要暫停？每個面向都要有一致的標準，紛亂的決策只會增加民眾恐慌。

▲柯文哲發文提醒防疫有步驟、更要有方法。。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

面對將至的年節，一定會有更多國人返台，柯文哲對此指出，「上個星期，單周入境人數已超過1萬9千人，而目前在臺北居家檢疫的人數已經破萬，達到10017人，全台最多。這些民眾無論是住在防疫旅館、安心檢疫所、或居家檢疫，都需要有人關懷照護，防疫壓力日趨緊繃。」

最後，柯文哲也呼籲，「在部桃的危機尚未解除之前，中央需做好風險控管、強化邊境管控，避免內外夾擊；應該讓地方縣市政府知道每天邊境開放多少人，後端才能做好相應的佈署，讓防疫人員維持最合理的量能。有步驟、有策略，才可能化劣勢為優勢、撐到最後！」

台北市副市長黃珊珊25日也說明，假如台北市出現1例本土案例，就會啟動「第一階段」加強防疫，很多地方活動會暫緩、延期，甚至取消，不過目前都還在等中央相關資訊；至於何時能夠啟動，他們可能隨時啟動，但台北市長柯文哲常常說要適當部署，而不是過於恐慌。