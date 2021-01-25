香港日增73例　衛生署醫師確診將擴大排查

▲香港新增73例新冠肺炎確診者，其中有69例為本土個案。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港衛生署衛生防護中心今（25）日表示，新增新冠肺炎確診病例73例，本土病例69例，包括38例來源不明 ，13例來自佐敦「受限區」。傳染病處主任張竹君表示，衞生署一名醫生曾到一名確診中醫的診所看診，「由於事涉衞生署醫生，追蹤工作會拉得更闊。」

▲香港佐敦「限制區域」已解除封區。（圖／CFP）

此前，香港佐敦區疑似爆發群聚感染，港府首度採取區域封鎖，對區域內所有民眾強制檢測，同時，所有人不得離開處所。據瞭解，佐敦「限制區域」內的居民均已完成核酸檢測，港府也在今日凌晨宣布撤銷佐敦封區令。

▲香港新增確診病患中包括一名衛生署醫生，後續將擴大排查範圍。（圖／CFP）

雖然限區令已解除，不過，香港疫情仍不樂觀，截至24日止，再增76例確診病例，累計已達10,086例。此外，醫護人員的接連確診也替香港的防疫體系帶來隱憂。張竹君指出，箕箕灣天悅廣場的中醫師染疫，衛生署有位醫生曾到其診所看診後於23日發病，「病發傳染期要追蹤，有個別病人需要接受檢疫，再加上事涉衞生署醫生，追蹤範圍會擴大。」

對於伊利沙伯醫院護士染疫情況，醫管局總行政經理劉家獻則表示，接連3起共9名護士需檢疫，該院兩個內科病房需要暫停收治病患，有需要時會協調其他醫院分擔其他服務，盡量減低影響，「伊院呼籲公眾儘量避免前往該院急診求醫，可考慮普通門診或私家醫生求診，減輕醫院壓力。」