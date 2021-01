快訊／川普臉書「動了」！他說到做到秒po神秘網址　川粉嗨爆

記者董美琪/綜合報導

美國前總統川普於台灣時間21日凌晨1點52分突然更新了自己的「President Donald J. Trump」臉書,由於他先前遭臉書禁言,當時臉書創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)宣布將「無限期」封鎖川普FB和Instagram帳號,至少到新任總統拜登正式入主白宮,才可能解封。許多川粉一看到川普臉書「動了」,欣喜若狂,川普也立刻po出神秘網址,證實他當初的「諾言」。

▲川普說到做到,找到了自己的新平台。(圖/翻攝自Facebook/President Donald J. Trump)



川普被各種禁言後,有話難言,一度透過另一個推特帳號表示,打算不久後建立自己的平台,川普當時有預感會被臉書、推特封鎖,因此尋求其他平台管道,「我們不會沉默!」(We will not be SILENCED!)。



果然,正當美國總統拜登(Joe Biden)就職典禮進行時,他也立刻更新自己臉書,並給了一串新網址,可以連結到「Donald J. Trump Presidential Library」網站,未來可能也將藉此平台發聲。

▲拜登就職典禮前,川普離開白宮,前往安德魯空軍基地。(圖/達志影像/美聯社)



許多川粉超開心,PO文已累積近3000則留言,不少人表示很難過川普離開白宮,也有川粉開心說「So nice to see this. Welcome back!」(很開心看到這個,歡迎回來!)。

據了解,川普總統圖書館網站是由聯邦機構國家檔案局(National Archives and Records Administration)管理的總統圖書館系統的一部分。歷年美國卸任總統都有建立自己的圖書館傳統,川普也打算募款,並在佛羅里達州興建總統圖書館。

▼川普飛抵安德魯空軍基地告別演說。(圖/達志影像/美聯社)







