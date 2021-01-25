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獨／京華城乾屍案揭密　家屬控包商害命…聽到1件事沉默了

▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城去年進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

已停止營業的台北市京華城百貨，去年10月進行拆除作業時，赫然發現地下2樓出現已蠟化的乾屍，家屬質疑是因施工失足喪命，指控包商涉嫌業務過失致死，但陳姓死者不在工人名單內，且全身打扮像是從寒冷氣候進入室內，不像是要工作，體內又驗出含有安非他命成分，應是擅闖工地意外墜樓，查無他殺跡象，將全案簽結。

京華城2019年11月底吹熄燈號，包商逐一進入展開樓體拆除作業，結果2020年6月先是發生邱姓工人遭樓地板活埋喪生意外，10月又有工人在地下2樓開小山貓清理廢料時，挖出1具嚴重腐敗已呈現蠟化的男性屍體，警方根據身分證等文件，懷疑是曾有偷電纜前科的陳姓慣竊。

3、4年沒見面的家屬，最後是靠著弟弟屍體上的刺青部分確認身分，並質疑，弟弟是因為參與拆除工程，失足墜樓而死，包商應該要負起業務過失致死的責任，堅持要檢警協助調查釐清。

▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲當時京華城才因工安意外停工，剛復工沒多久又發生離奇乾屍案。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢警偵辦這起相驗案件不敢大意，在各樓層尋找陳男生前可能足跡，結果在1樓的排風口，發現有個排風葉板曾遭破壞痕跡，而陳男雖然有戴簡易型工作用頭燈，身上卻穿著厚重外套，腳上則是普通運動鞋，和當時10月份炎熱天候極度不搭，且與現場才因工安意外遭勒令停工，復工後工人必須穿著背心、工作靴的規定不符。

辦案人員另外調閱工地簽到簿，也查無陳男進出紀錄，家屬一度質疑陳男因竊盜被通緝，可能找他人代簽，但就在此時，陳男體內被驗出二級毒品安非他命，可能是進入工地前才剛施用毒品，家屬便不再爭執。

檢察官最後根據相關跡證認為，陳男應該是擅自從1樓排風口攀爬進入工地，因不知風口另一邊就是立體排風室，不慎直接摔到地下2樓，因頭部重創死亡，而屍體被廢料埋住多時，直到工程進入該樓層才被發現，但因京華城地下室過去的溫、濕度無法掌握，法醫到現在也無法從乾屍風化程度，判斷陳男到底死亡多久了。

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