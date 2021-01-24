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母花千萬買保險　女兒進保險公司臥底揭欺詐真相

▲王女士稱母親遭保險業務員欺詐，親自到保險公司臥底揭真相。（圖／翻攝河南焦作報）

▲王女士稱母親遭保險業務員欺詐，親自到保險公司臥底揭真相。（圖／翻攝河南焦作報）

記者魏有德／綜合報導

河南焦作一名老婦自2004年起購買價值242萬元人民幣（約1040萬元新台幣，下同）的保險，不過，該名老婦不識字，保單上的簽名引起女兒王女士的懷疑，因此，王女士便應聘至該保險公司當起「臥底」，想要收集證據、探察真相。

▲王女士的母親買了242萬元人民幣的保險。（圖／翻攝河南焦作報）

▲王女士的母親買了242萬元人民幣的保險。（圖／翻攝河南焦作報）

王女士近日向當地電視台爆料，「母親買保險的這240多萬，一部分是家裡賣房子賠的錢，還有一部分是她賣車的錢，剩下的還有父親和哥哥交給母親的錢，全都被母親買成了保險。」

至於為什麼要花這麼多錢買保險，王女士的母親表示，「賣保險的那兩口子老去我家找我，他們說買這個比銀行利息高，銀行會倒閉，而這個不會倒閉。」

王女士認為，自己的母親是個文盲，不會寫字，保單上面的簽名都是保險業務員和她的丈夫代簽的。之後，王女士和保險業務員丈夫對質，保險業務員的丈夫強調，「買保險是你媽同意的，你媽簽字的。」王女士反嗆，「我媽都不認識字也不會寫，她怎麼簽的？」該名男子才承認，「她照著描的。」

對於整起事件，保險公司則表示，目前全案已經由銀保監局立案調查中，發生什麼情況得看調查結果為準。

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