還我錢來！秀水鄉農會前保險部女主任冒貸數億　百人拉布條抗議

▲秀水農會百人跪地抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉農會前保險部周姓女主任，涉嫌利用保管親友存摺印章之便，冒用10多名親友違法申請貸款高達數億元，案發後農會向受害者存戶提起清償借款的民事訴訟，一審判決遭駁回，25日前秀水鄉長陳濱樹與上百名受害者到農會前高舉「還我錢來」白布條，並跪地靜坐抗議要求農會停止訴訟，彌補被害人損失。

秀水鄉農會前上百名秀水鄉民手持標語跟海報，步行到秀水鄉農會門口，有將近數十名警力站在門口前戒備，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號，引發鄉親圍觀議論紛紛。

陳濱樹指出，周雪麗藉職務之便，擅用存款戶的土地冒貸、盜領帳戶存款、盜開存款戶之支票，時間長達十餘年，金額高達數億，在此過程中，被害者皆未曾接獲農會授信，徵信人員也不曾詢問有無貸款真意，皆由農會職員承辦，不實對保，過程漏洞百出。然本案爆發迄今已超過二年，農會不僅未積極處理，還拒絕賠償損失，更不斷對被害者提出疲勞轟炸般的訴訟，即便敗訴後，亦不思反省，逕行上訴，使被害人等信用受損、壓力倍增、經濟受困。

農會總幹事吳明信指出，相關人等於訴訟中，大都承認貸款相關文件都是親自簽名、蓋章，卻以金額非自己填寫置辯。且等長期以來均將自己所有存摺甚至印鑑章，交給周姓員工保管，並請周姓員工代為向本會辦理存、提款，本身卻從未查看存摺內容，了解帳戶內存款餘額多少？時間甚至長達十餘年。故不知有向本會貸款或不知貸款金額多少辯解，陳情人所述情節嚴重悖離常情，絕非一般人所能相信。

▲秀水農會總幹事吳明信。（圖／記者唐詠絮攝）

吳明信強調，與周雪麗涉嫌代為客戶存、提款等案件，所涉相關關係人有前鄉長、前調解會主席、公司董事長、大學、研究所畢業人士，其學經歷均較一般人為高。相關人等與周姓員工均係手足、至親與好友，彼此關係匪淺，故，事實真相如何？有無弊情？更有詳查之必要，本件相關民、刑事訴訟目前均仍在法院審理中，尚無確定判決，事實真相及責任歸屬仍有待司法釐清。

同時秀水鄉農會也發出以下聲明稿：

1. 感謝各位鄉親長期以來對本會的信任與支持，這段期間本會各項業務均能穩定成長，截至109年底存、放款均創下新高，顯示鄉親都理性看待此事件。

2. 鄉親的眼睛是雪亮的！本會秉持正派經營理念，全體員工將更努力以赴，以更優質的的服務回饋鄉親。

3. 在法院審理過程中，任何技術性的干擾或陳抗，無助於釐清案情的真相，台灣是民主法治的社會，請回歸法律面的層次，還給本會客戶及鄉親一個清靜的空間。

4. 在判決未確定前，當事人對判決有不同意見而尋求司法救濟，向法院提起上訴，乃憲法賦予人民的基本權利。本會當循法律途徑維護多年來建立之信譽。

5. 以任何形式散布流言，損害本會信用，甚至嚴重影響信用部正常運作者，或以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，本會不排除依法提告，以維護本會名譽及鄉親權益。

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