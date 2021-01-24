建設公司贈屏東縣消防局小型水箱車　夜間救災照明添利器

▲屏東縣扈麗建設公司董事長石育清（中）於今（24）日在東港消防分隊舉行小型水箱車捐贈典禮，由縣府祕書長邱革黃肇崇代表受贈。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣扈麗建設公司，24日上午在東港消防分隊舉行小型水箱車捐贈典禮。石育清董事長夫妻及兩位兒子一同出席，並代表致贈，屏東縣政府由秘書長邱黃肇崇代表受贈，並邀請地方人土及警義消同仁參加，場面溫馨。

▲▼捐贈儀式、石育清致詞。

扈麗建設公司石育清董事長，憶起3年前母親長期洗腎關係，且因年老身體多有併發症，時常駕車載著母親前往長庚醫院就醫，讓他深覺醫療、救護等到院前的處置極為重要，便聯想到119消防單位救災器材重要；同時感念消防同仁救災辛勞，深覺消防車輛對於救災安全及效率的重要性。

由於自身企業是在東港發跡起家，想趁自己年輕力壯、事業有成時回饋鄉里。此外，董事長是岡大獅子會的獅友，本身熱愛投身社會公益。這次捐贈典禮，也邀請國際獅子會300-D2區陳文榮總監及岡大獅子會蔣榮欽會長出席；並希望藉此行動，作為兩位初出社會兒子的表率，期勉未來兩位兒子也能具備同樣的胸襟及氣度，成為願意且樂於分享的人。

有鑒於東港鎮的勤務特性，火警案件頻傳，加上人口老化及部分舊社區鄰里道路較為狹小，與消防局多次協調後，選擇以小型水箱車作為捐贈標地，以求吻合第一線需求。消防車外觀參考國外樣式，貼有鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，以利車輛救災出勤安全。

另隨車器材的機動照明燈柱，具備輕巧機動，能夠快速穩定地堤供夜間照明，於夜間救援或火場濃煙影響視野時，穩定且強大的照明設備是救災現場一大利器。搭配電動式油壓破壞剪及圓盤切割器，將更為靈巧且故障率低，於任何現場的入室破壞作業都能夠發揮強大效率。

消防局感謝扈麗建設捐贈小型水箱車，對消防同仁救災效能有很大的幫助，讓社會充滿溫暖及正能量。邱秘書長也指示消防局，務必愛物惜物，熟練操作車輛所有器材，將消防車發揮最大的效益，造福鄉民，保護人民安全及財產。

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