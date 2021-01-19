休旅車併排被一直叭！4大人當2歲童面下車嗆聲　警：雙方都開罰

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉彰水路17日中午發生一起停車糾紛！一輛休旅車違停在車道上，後方有貨車想切出去卻被擋住，駕駛因此長按喇叭示意，沒想到卻引來對方4人下車理論爆發口角爭執，最後由於行車紀錄器時間不正確，鹿港警方無法受理違規舉發，但違停跟長按喇叭都可依違反《道路交通安全規則》相關規定開罰。

▲休旅車內男子下車。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲休旅車內4人下車。（圖／翻攝自爆怨2公社）

這起事件糾紛發生在彰化縣秀水鄉彰水路一段的1間超商旁，休旅車違停，對方車內5名大人還有1名約2歲大的小孩，結果有4名大人下車嗆聲，而後方司機開3.5噸的貨車，因為無法從切出，氣的把畫面po上網路，「說要報警的也是你，我幫你打電話報警，你卻要搶我車鑰匙??」，最後警方還沒到場，休旅車一家人就開車離開，衝突畫面也引發網友討論。

▲彰化秀水鄉彰水路17日發生一起違停糾紛。（圖／翻攝自爆怨2公社）

鹿港警分局第五組長施性德指出，口角部分雙方不提告，但違停跟長按喇叭將依違反《道路交通安全規則》第55條跟第92條第2項規定，分別可開罰300元以上600元以下罰鍰。

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