婚前3個月「不可獨守空房睡」　她傻：婚姻會空！過來人曝1招神解

▲結婚前3個月，女方不能守空房？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓婚姻甜蜜滿滿，傳言婚前三個月內不可空房！一名準人妻傻眼直呼，男友是三班制，不可能天天陪睡，礙於長輩特別交代，女方不能獨自守空房，讓原PO求問「要叫一個人來陪睡？」文章貼出後，有過來人分享，確實有這說法，但可用一招化解，根本不必找真人陪睡。

一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，與男友已論及婚嫁，日前雙方討論結婚細節時，長輩卻警告，「婚前3個月新娘不能守空房睡，不然婚姻會空！」

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畢竟原PO從來沒聽過此種習俗，偏偏男友工作性質是三班制的，勢必會有一個人睡的狀況，因此好奇求助「這樣的習俗有人遇過嗎？要叫一個人來陪睡？」

文章曝光後，不少網友也一臉狐疑，「是哪位長輩想陪睡」、「叫前男友陪你睡啊」、「公公想陪睡吧」、「這樣子的話，軍人，醫師，警察的離婚率應該很高」、「那你可以反問長輩，婚前拿各自八字給算命合，怎麼還離婚一堆」、「尊造習俗，現在離婚率還不是很高，人生自己決定」。

▲網友曝，拿老公衣服放床上即可！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

不過有過來人分享，「如果長輩硬要堅持這樣的習俗，就放一套先生的衣服在床上即可。結婚的時候，男方家長也是這樣說，婆婆請我放一套先生衣服在床上這樣，不用真的找人陪睡」、「有聽過啦！拿件他的衣服、套枕頭就能化解了」。