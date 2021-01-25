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提高防疫層級！新竹市宣布暫停學校課輔活動、長照與共餐據點

▲新竹市長林智堅表示，全面提高新竹市的防疫警戒標準，即日起停辦室外500人、室內100人以上之集會活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹市長林智堅表示，全面提高新竹市的防疫警戒標準，即日起停辦室外500人、室內100人以上之集會活動。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市為因應疫情變化，25日上午召開緊急防疫會議，決議全面提高新竹市的防疫警戒標準，即日起停辦室外500人、室內100人以上之集會活動，市府即日起暫停長照C據點、共餐食堂、社區大學、長青學苑，全市學校也停止社團、活動營隊與課輔，住宿型機構也暫停開放探視。

林智堅市長強調，因應疫情變化，竹市即日起提高防疫警戒標準，請市民多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期。除停辦室外500人、室內100人以上活動，集會需落實維持社交距離、全程配戴口罩與使用隔板，出入落實實聯制與體溫量測、消毒，以及人流控制與總量管制、動線規劃，若無法落實，活動應暫緩辦理。

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

林指出，在學校方面，暫停社團、活動營隊以及寒假課輔，新竹市社區大學等終身教育學習課程、長青學苑也暫停上課。另外，室內無法維持社交距離的活動也暫停，包括長照C據點、共餐食堂即日暫停上課，住宿型機構也暫停探視，包括護理暨精神復健機構、社會福利機構等，鼓勵親友優先透過視訊或電話關懷住民。

新竹市政府也宣布，即日起今日啟動全市14處公有市場、125座公園、車站與公私立幼兒園之消毒，加強防疫整備工作。

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