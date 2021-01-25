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梁振英：不論特首如何選出　中央都有實質任命權　

▲▼香港前特首梁振英。（圖／CFP）

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港明年將舉行特首選舉，前特首梁振英25日發文表示，中央人民政府對特首有實質任命權，可以拒絕任命任何候任特首，體現中央對香港有全面管治權。

梁振英在臉書上指出，根據《基本法》第四十五條第一款「香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命」，也就是說，無論特首如何產生，都要由中央人民政府任命。

梁振英認為，候任特首要得到中央人民政府的任命，是因為中央給予香港特別行政區的高度自治權力，遠高於例如倫敦、紐約等城市的自治權力，屬於中央對香港的額外授權，故中央必須對特首有絕對信任。

梁振英提到，自從「由中央人民政府任命」的字眼出現在《中英聯合聲明》後，大家都知道，中央人民政府對特首的任命權是實質的，而非象徵性的，「也就是說，無論是用選舉委員會選舉、普選或協商辦法產生的候任行政長官，中央人民政府都可以拒絕任命。」

梁振英強調，因此，選舉委員會選舉、普選或協商，形式不同，但都沒有任命權，任命權都在中央人民政府，「中央對香港有全面管治權，這是其中一個體現。」

▲香港明年將舉辦特首選舉，林鄭月娥仍否連任成焦點。（圖／CFP）

▲▼ 現任行政長官梁振英（左）與候任行政長官林鄭月娥。（圖／CFP）

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