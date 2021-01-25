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女友被約吃早餐！他撂5人「猛砸海神」到案了　夜店男遭捅腹喊冤

記者陳俊宏／綜合報導

台北市信義區24日發生砸車傷人案件，一名25歲林姓男子被人從「海神」瑪莎拉蒂拖下車刺傷腹部，所幸無生命危險，他表示是被誤傷，因根本不是自己去搭訕女子。而涉嫌犯案的6人今天（25日）凌晨已全部到案，正由警方漏夜釐清案情。

▼海神跑車散場離去。（圖／東森新聞）

女友被約吃早餐！他撂人「猛砸海神」刺傷25歲男　6嫌凌晨到案。（圖／東森新聞）

女友被約吃早餐！他撂人「猛砸海神」刺傷25歲男　6嫌凌晨到案。（圖／東森新聞）

▲▼嫌犯開車騎車尾隨。（圖／東森新聞）

女友被約吃早餐！他撂人「猛砸海神」刺傷25歲男　6嫌凌晨到案。（圖／東森新聞）

據了解，林男24日清晨在信義區的夜店消費完後，在樓下遇到一對情侶，林等人與情侶中的女方相談甚歡，並約女方去吃早餐獲得同意。林男等4人的舉動引起女子的劉姓男友不滿，送走女友後，憤而開車尾隨，找來兩輛機車一同追上林男乘坐的瑪莎拉蒂，跟了800公尺直接攔車。

林男等人在忠孝東路五段、松仁路被包圍，遭到劉男等6人拿出棍棒，朝要價至少390萬元的海神一陣猛砸，車內4人嚇到不敢下車。嫌犯砸破車窗還把林男拖出來猛K，期間有人拿出利刃朝他腹部刺下，造成其腹部有3公分刀傷，血濺街頭。

林男中刀後倒臥在台北市消防局前，一樓的信義分隊聽到砸車聲音，出來查看發現他腹部流血倒在人行道上，於是立即替他止血，送醫急救後無大礙。

《聯合新聞網》報導，林男直呼自己根本不是搭訕女子的人，完全是被誤傷。而涉嫌犯案的劉男等6人今凌晨已到案，正由警方漏夜釐清中。

快訊／從瑪莎拉蒂被拖下車　信義區夜店男遭多人包圍刺傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼要價至少390萬元的海神遭猛砸。（圖／記者游宗樺攝）

快訊／從瑪莎拉蒂被拖下車　信義區夜店男遭多人包圍刺傷。（圖／記者游宗樺攝）

快訊／從瑪莎拉蒂被拖下車　信義區夜店男遭多人包圍刺傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼案發現場。（圖／記者游宗樺攝）

快訊／從瑪莎拉蒂被拖下車　信義區夜店男遭多人包圍刺傷。（圖／記者游宗樺攝）

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