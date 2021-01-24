快訊／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂！　信義區遭多人砸車刺肚噴血

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區24日清晨6時許，忠孝東路五段、松仁路路口爆發一起砸車傷人案件。一名25歲的男子被人從瑪莎拉蒂車上拖出，並被利刃刺傷腹部，躺在台北市消防局前被人發現，送醫急救無生命危險。警方獲報到場，發現行兇一方已經離開，而傷者乘坐的瑪莎拉蒂已開回三張犁派出所停放，警方正調閱監視器追緝犯嫌中。

▲要價至少390萬元的瑪莎拉蒂Ghibli。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林姓男子一行4人在夜店消費完後，在樓下遇到一對情侶，林男等人與情侶中的女方相談甚歡，甚至一度想與女方去吃早餐。林男等4人的舉動引起女子男友不滿，憤而開車尾隨，找來2輛機車一同追上林男乘坐的瑪莎拉蒂，不由分說將他拖出車外攻擊。

林男等人在事發路口被多輛汽、機車包圍，遭到5、6人拿出棍棒，朝要價至少390萬元的瑪莎拉蒂Ghibli一陣猛砸，砸破車窗還把林男拖出來猛K，期間有人拿出利刃朝他腹部刺下，造成其腹部有3公分刀傷，血濺街頭。

由於林男中刀後，倒臥在台北市消防局前，一樓的信義分隊聽到砸車聲音，出來查看發現他腹部流血倒在人行道上，於是立即替他止血，送醫急救後無大礙。警方已將林男友人帶回派出所了解案情，並持續追查犯嫌下落。

▲▼瑪莎拉蒂Ghibli被猛砸。（圖／記者游宗樺攝）