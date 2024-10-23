「警專生嫖妓遭毆」爆洩密案外案　高雄員警遭傳喚偵訊

▲警專林姓學生遭私刑，警方逮捕主嫌蔡姓男子 。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

19歲的林姓警專林姓學生，中秋節時透過交友軟體，找一名泰籍女子性交易，事後還搶奪嫖妓費4300元，慘遭痛毆還錄下自白影片，事後遭校方開除學籍。但全案傳出洩密案外案，疑有人將「案件摘要」PO網，高雄市政府警察局一名員警昨（22日）遭傳喚，於新北市警局林口分局接受偵訊。

對此，高雄市政府警察局督察室表示「是當證人」，而員警所屬轄區所屬的分局長也證實，該名員警是以證人身應應訊，牽扯的案件確實是「警專生涉嫌嫖妓」。

今年9月中旬，一名警專生涉嫌嫖妓不付錢又毆打賣春女，結果被對方抓了慘遭私刑！最後影片流出，這名警專生遭到開除學籍。而在網路社團《Dcard》就在這個月13日就出現了一篇貼文表示：「林口分局偵查隊打電話來，要我過去做筆錄，說我是不是有在群組轉傳案摘，我就問要做甚麼筆錄，承辦人說有關洩密，真的是滿頭問號」。





▲林姓警專生買春卻遭黑幫擄走拍下自白影片坦承行搶吸毒，警方正深入追查。（圖／記者張君豪翻攝）

貼文者質疑：「就不說一個案摘，是有什麼秘密可言，最讓我覺得奇怪的事，我又不是他們分局人員，也沒有在他們群組裡面，單純就是轉傳其他同事的東西，甚至他也是從記者大群得知的，這樣要怎麼構成刑法第132條的要件（公務員、非公務員因職務或業務知悉持有）」。

貼文者也強調，「詢問承辦人是以證人還是嫌疑人的身份被約談，結果對方支支吾吾沒回答我，就要我過去一趟配合調查」。所以他想問問林口分局：「你們分局內自己搞行政處分那就算了，連個通知書都不發就要一個構成要件很明確都不符的人去配合調查，是在搞哪一齣？接下來就請各位小心囉，我是不知道他們怎麼跟社群平台調到IP的，但以這樣的調查規模，記者、分局群組、派出所群組、警專以前的隊群、朋友同學群組等等，一堆line群組也調出來一起辦，甚至我一般民眾朋友都有傳給我看，這樣真的調查的完嗎？還是只是亂槍打鳥看誰乖乖去就賺到了」？同時最後也寫明「歡迎分享」。

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