北市萬華車禍死亡人數暴增逾4倍　「交通安全年」口號被打臉

▲北市萬華區車禍死亡人數，較2023年同期暴增11人，相關單位高度重視。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市長蔣萬安將2024年定調為「交通安全年」，但是北市萬華區從2024年開始至10月22日止，共計有14人命喪車禍，比照2023年同期人數，竟然增加了11人之多，讓蔣萬安相當無言，曾經詢問北市警局長李西河，目前北市警局也檢討萬華死亡車禍人數暴增原因。

北市警方最新統計，2024年間，北市共計死亡車禍有53件，其中造成55人喪命，也就是俗稱的A1事故，比起2023年相比算是持平，但是萬華區從2023年的3人因車禍死亡，暴增到14人，讓將2024年定調為「交通安全年的」北市長蔣萬安顏面無光。

▲北市萬華區讓死亡車禍暴增，讓定調「交通安全年」的北市長蔣萬安顏面無光。(圖／記者邱中岳翻攝）

北市萬華區的14起死亡車禍案件，除了有男子騎腳踏車逆向上國道遭撞、還有民眾騎機車撞橋墩、護欄，另外還有水泥車司機、公車司機因為視線死角釀禍，行人部分，則是有民眾喝醉過馬路，遭到休旅車輾斃，2024年因車禍死傷劇增，引起相關單位高度重視。

據悉，萬華分局曾經認為超速是取締重點，也針對環河南路、堤外便道進行超速取締，但是仍然無法有效降低死亡車禍發生，有善於交通處理的警官表示，車禍瞬息萬變很難預料，但是萬華暴增是值得高度重視、檢討改進，避免不幸悲劇發生。

據了解，市民1999投訴案中，投訴數量最多就是交通，光是1至9月就有13萬件投訴，內容包括違停、公車脫班、交通標線畫歪等等，儘管如此，車禍事故防範、號誌以及標線是交通局管轄業務，但是經常出錯就推給警察，實屬有不公之處。