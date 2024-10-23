史上最多紀念幣！哈利波特、奧運等共上萬件　執行署11月5日拍賣

▲北市大同區1家金幣公司欠稅遭執行。（圖／翻攝自士林分署，下同）

記者劉人豪／台北報導

北市大同區台灣大洋金幣有限公司，因積欠新台幣82萬餘元的稅款等，遭行政執行署士林分署依法執行，查封各種貴金屬紀念幣等物。法務部行政執行署士林分署將於11月5日拍賣史上最多的紀念幣，包括各式各樣銀幣、紀念幣、紀念鈔、銅章等共計1萬多件。





士林分署指出，大洋金幣成立於2008年，為中國貴金屬紀念幣在台灣地區之總經銷，曾獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等授權，因該公司積欠營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金、勞工保險費等計100筆，合計欠繳金額為89萬餘元，2023年4月起陸續移送士林分署執行，經執行該公司銀行存款及應收款項，僅徵6萬餘元。士林分署於今年5月底前往該公司營運處所，查封櫃台所展售各式各樣紀念幣、紀念鈔，數量高達1萬餘件。

士林分署表示，原預定8月份先進行首波競標，但該公司卻無預警歇業，且負責人亦遷往國外，致該次拍賣會因送達問題停拍。完備相關執行程序後擴大舉行，將1萬餘件全數上架拍賣，拍賣物件除了有大眾喜愛的年節賀歲及十二生肖銀幣、套幣、紀念幣、銅章外，另有花開富貴系列-五路進財、十全富貴吉祥話之中國連號紀念鈔冊本，也有小朋友喜愛的熊貓圓仔、哈利波特銀幣，當然大人喜愛的世足、奧運、冬奧、世博紀念幣、紀念鈔亦在其中。

此外，還有一百多個國家曾經發行過的紀念幣、紀念鈔、代表中國文化之兵馬俑紀念券、五牛圖黃金長卷、盛世金鼎及西方文化之亞瑟王、梅林、女巫銅鎳幣及世界文化遺產紀念幣等。

士林分署特別提醒，本次11月5日「圓仔、生肖、世足、奧運、百國、賀歲紀念幣（鈔）拍賣會」從當天下午2時30分開放登記，登記截止時間為同日下午3時，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，3時起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」方式支付拍定價金。