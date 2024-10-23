色情護膚館被抄！7尋芳客排等長腿越南妹被抓　老闆、員工下場曝

▲高雄一間藏身電信大樓內的護膚會館被查獲非法性交易，負責人與員工遭判刑。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／高雄報導

高雄以「選妃」聞名的七賢路電信大樓是老司機們的聖地，警方今年3月接獲檢舉，指裡面一間護膚會館進行違法色情性交易，員警假扮嫖客上門查緝，當場逮捕連姓負責人、劉姓員工與2名越南籍女子，以及現場排隊的7名男客也被帶回。高雄地院日前依共同犯圖利容留性交罪，判處連、劉4月、3月有期徒刑。

該間護膚會館藏身在大樓內，業者對外宣稱美容護膚，實則自2023年11月起找來2名外貌、身材姣好的2名越南籍女子，媒介從事性交易，性交易一次2600至3100元，店家可從中獲得600元，其餘全歸小姐所有，引來不少尋芳客上門消費。

今年3月警方接獲檢舉後假扮嫖客上門查緝，當場查獲連姓負責人、劉姓員工與2名越籍女子，包括剛完成交易的1名男客與等候中的7名男客也被帶回，並在現場找到保險套、潤滑液等性交易用物品，進一步調查發現2名越籍女子皆是逾期滯留台灣。

法官審酌，連、劉為圖私利而媒介、容留女子與男客為性交行為並從中營利，扭曲社會價值觀及社會風氣，亦間接物化、貶低女性之社會位階，念及2人犯後坦承犯行，依共同犯圖利容留性交罪判連4月、得易科罰金，犯罪所得6萬元沒收；判劉3月、得易科罰金，犯罪所得3000元沒收。全案可上訴。