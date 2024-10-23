愛爾麗總裁捐百萬高科技裝備　刑事局除暴特勤獲熱顯像盾牌

記者張君豪／台北報導

台灣愛爾麗集團總裁常如山服役時在國內特種部隊服勤，他獲知刑事警察局除暴特勤隊，常肩負支援重大刑案攻堅圍捕任務，執行勤務具高風險性，23日上午與該集團董事長劉貞華女士代表捐贈「美國Ballistic Shield防彈盾牌」1面、整合熱成像設備、「TRSS盾牌懸吊支架」1組、「MAWL-DA軍規雷射指引器」3組等先進近特勤裝備給除暴特勤隊。

▲愛爾麗集團總裁常如山、捐贈刑事局除暴特勤隊熱顯像抗彈盾牌及軍規雷指器。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



愛爾麗集團這次捐贈的特勤裝備總價高達99.8萬元，希藉高科技之裝備提升除暴特勤隊員執勤安全。這也是台灣現役軍警特勤隊伍首次配發熱成像設備，將可料敵機先，大幅增進特勤隊員攻堅時的安全性。

刑事局說明：除暴特勤隊擔負刑事局重大刑事案件攻堅、要犯逮捕任務，目前共有24名成員，成立7年以來，支援全台重大刑事案件偵辦、攻堅勤務達480場次，是台灣警察機關出勤攻堅頻率最高的特勤勁旅，實戰經驗豐富，相對勤務風險性更高。





本次捐贈的特勤專用防彈盾牌價達48萬元新台幣、防彈系數達NIJ 3++，可抵抗突擊步槍常見5.56mm口徑M855鋼芯彈、或7.62mm MSC中鋼彈射擊，可有效防止上述口徑步槍彈射擊穿透，且經第三方實驗室測試認證，軍規綠光雷射指引器，投射距離達1公里。

刑事局指出：綠光雷射在光源充足的場域攻堅時辨識度比紅光雷射高，低照度環境可以辨認詭雷絆線。盾牌並配備強力爆閃燈和熱顯像儀等先進裝備，這也是台灣第一個在攻堅盾牌佩掛發熱顯像儀的特種部隊，未來警方攻堅進入黑暗、或低照度環境時，將可快速標定歹徒、人質位置，發動快速打擊或救援任務。





愛爾麗集團總裁常如山是國軍特戰單位退役，對先進武器裝備有深厚的研究及興趣，他深知除暴特勤隊工作對於治安工作的必要性及特殊性，主動引進歐美國最先進之高科技防護裝備捐贈，升級除暴隊員之勤務安全。

常如山表示，犯罪手法翻新，包含詐欺及毒品是危害社會兩大毒瘤，如癌細胞，不根除恐危害民眾數十年，他是軍人出身，絕不向惡勢力低頭，持續支持刑事工作，成為警察最堅強後盾，日前就曾捐贈刑事局BMW偵防車、工作獎勵金、健康檢查補助金。刑事局長周幼偉表示感謝，期許所屬警員持續精進偵查工作，打擊犯罪保障民眾安全。



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