想和妹吃早餐！25歲男被拖下瑪莎拉蒂圍毆內情曝　一旁男友怒撂人

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導

台北市信義區今天（24日）清晨6時許驚傳砸車傷人案件，一名25歲林姓男子被人從瑪莎拉蒂拖下車刺傷腹部，所幸無生命危險。據了解，原來是他想搭訕一名已有男友的女子，因此遭到對方男友撂人圍毆。警方正調閱監視器追緝犯嫌中。

據了解，林男一行4人在夜店消費完後，在樓下遇到一對情侶，林等人與情侶中的女方相談甚歡，甚至一度想與女方去吃早餐。林男等4人的舉動引起女子男友不滿，憤而開車尾隨，找來兩輛機車一同追上林男乘坐的瑪莎拉蒂，不由分說將他拖出車外攻擊。

▼警方將林男友人帶回派出所了解案情。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼要價至少390萬元的瑪莎拉蒂Ghibli遭猛砸。（圖／記者游宗樺攝）





林男等人在忠孝東路五段、松仁路被多輛汽、機車包圍，遭到5、6人拿出棍棒，朝要價至少390萬元的瑪莎拉蒂Ghibli一陣猛砸。多人砸破車窗還把林男拖出來猛K，期間有人拿出利刃朝他腹部刺下，造成其腹部有3公分刀傷，血濺街頭。

由於林男中刀後，倒臥在台北市消防局前，一樓的信義分隊聽到砸車聲音，出來查看發現他腹部流血倒在人行道上，於是立即替他止血，送醫急救後無大礙。

警方獲報到場，發現行兇一方已經離開，將傷者乘坐的瑪莎拉蒂開回三張犁派出所停放，經查車主姓張。警方已將林男友人帶回派出所了解案情，並持續追查犯嫌下落。

▲▼案發現場。（圖／記者游宗樺攝）