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派出所領遺失證件「竟被要求按指紋」　新竹美女律師PO網開罵

▲▼新竹市二分局、外觀、示意圖。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲新竹一名律師不爽遭員警要求按指紋，投訴局長信箱與督察科。（圖／翻攝Google Map）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名趙姓美女律師日前前往派出所領取遺失的律師證時，竟遭警員要求按指紋，律師認為此要求沒有法律依據，因此拒絕，未料，警員竟追出所外還大喊：「跑什麼跑，叫你蓋就蓋！」聲稱這是內部規定，不按指紋就不能領取遺失物。

美女律師在網上發文表示，21日她前往派出所領取律師證時，警員除要求簽名外，還要求按指紋。律師認為，除非刑事被告等特殊情況，簽名即可證明身份，拒絕按指紋，簽完名就離開，但員警卻追出來對她大吼說：跑什麼跑，叫你蓋就蓋！

律師請該警員提供法律依據，警員則稱「內部規定，現在拿不出來」，並要求律師配合，不然就等他找規定，否則不能拿回她的律師證。因趕著上班，美女律師當下只能妥協，但事後越想越氣，所以又投訴到局長信箱。

沒想到卻收到回覆「本分局無相關規定，將持續加強員警教育。」美女律師說，本來就預期局長信箱不會有什麼效果，也早就知道該名員警法治水準以及情緒管理都極低落欠教育，根本沒有所謂的內部規定等，但實際看到這種不痛不癢的答覆還是再次令人惱怒。

在聽取各方意見後，美女律師再向督察組反應，因督察組受理的受理方式沒有Email或電子化，所以只能電話口述；督察組則表示「會將處理結果以書面方式回函」。

針對此事，新竹市二分局表示，查警察機關拾得遺失物作業規定，及民法第三條規定，發還拾得物，僅需簽名、蓋章或捺印即可，並非一定要按捺指紋。因受理員警不熟悉相關規定，致民眾誤會，造成非議，深表歉意，另有關員警態度不佳，經查證屬實，已要求所屬進行相關法規教育，並提升受理服務態度及執法專業。

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