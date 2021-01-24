捷運石牌站「肯德基」今晚熄燈歇業　在地居民嘆：童年回憶再見

▲在地經營10年的捷運石牌站肯德基，1月24日晚間宣布熄燈。（圖／翻攝自我是北投人）



記者林彥臣／綜合報導

位在台北市捷運石牌站的對面的肯德基，在當地經營將近10年，於24日晚間11時正式歇業熄燈，讓許多在地的居民相當不捨，感嘆「童年回憶再見」，甚至連當地立委吳思瑤都前往朝聖，跟「石牌肯德基爺爺說再見」。

立委吳思瑤在臉書發文表示，「有些事物在我們的生活中久了，這樣的存在就像呼吸一樣自然。但當這樣的理所當然即將逝去，心裡不禁想：平常多珍惜一點有多好！

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上一次，天母麥當勞熄燈的時候，惆悵了好久，彷彿是跟自己的青春告別。」

▲捷運石牌站肯德基最後一天營業，立委吳思瑤也前往朝聖。（圖／取自吳思瑤臉書）



吳思瑤說「石牌肯德基今天最後一天營業了，趕來最後巡禮的我，同樣充滿不捨與澎湃。我在石牌肯德基的最後一餐，是BBQ烤雞套餐，因為趕行程無法在店裡用餐只能Take Out。肯德基爺爺的料理依舊美味，只不過今天吃起來，多了一分感傷的滋味。北投人快來，跟肯德基爺爺說一聲辛苦你了」

臉書社團「我是北投人」的網友也留言表示，「什麼！從小看到大ㄟ」、「好突然喔，是為了什麼？」、「回憶再-1」、「最後一天，吃個晚餐中」、「聽說整片土地要都更了」。

▲在地經營10年的捷運石牌站肯德基，充滿許多在地人的回憶。（圖／翻攝自我是北投人）



根據《周刊王》報導，有當地知情人士透露，「那一大塊地10年前就說要都更了，未來要跑到天母吃真不方便」

根據《中時新聞網》報導指出，肯德基稍早也做出回應，僅簡短表示因租約到期緣故，石牌分店將營業至今晚11點，同時也感謝消費者長期以來的鼓勵與支持。

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