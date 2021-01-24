15架次共機擾台！殲16、蘇愷30、殲10全出動　再創今年單日新高

國防部昨指出，共軍23日派遣1架次運8反潛機、8架次轟6K機，以及4架次殲-16機闖我西南空域，是今年最大規模的擾台。對此，國民黨表示，「中華民國不需要『共機』陪著辦年貨」，並呼籲中共當局應該要認知到，兩岸關係的結，不因共機進入我防空識別區而解，應由政治途徑解決。