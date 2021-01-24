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15架次共機擾台！殲16、蘇愷30、殲10全出動　再創今年單日新高

▲▼15架次共機擾台。（圖／國防部提供）

▲15架次共機擾台。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共軍23日派遣13架次共機，未料24日派出更多架次共機擾台。國防部24日傍晚證實，共軍派出15架次共機進入我西南空域，再創今年單日最高。

▲▼蘇愷-30機24日擾台。（圖／國防部提供）

▲蘇愷-30機。（圖／國防部提供）

國防部證實，共軍24日派出運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次，以及運8技偵機1架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▲▼殲-10機24日擾台。（圖／國防部提供）

▲殲-10機。（圖／國防部提供）

根據國防部公開資料，元旦至今已累計56架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；以及1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次。

▲▼殲-16機24日擾台。（圖／國防部提供）

▲殲-16機。（圖／國防部提供）

▲▼運8技偵機24日擾台。（圖／國防部提供）

▲運8技偵機。（圖／國防部提供）

▲▼運8反潛機24日擾台。（圖／國防部提供）

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）

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