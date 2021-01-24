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共機13架次擾台創今年新高！　呂禮詩：共軍將進行艦隊跨海區操演

▲▼共機23日共13架次擾台。（圖／國防部提供）

▲共軍23日派13架次共機擾台。（圖／國防部提供）

實習記者高琳景／綜合報導

國防部於昨（23）日傍晚指出，共軍派遣1架次運8反潛機、8架次轟6K機和4架次殲-16機闖入我國西南空域，為今年以來，最高單日擾台架次紀錄。不料，今日一早又派出多架軍機擾台，讓我國空軍6度廣播驅離，目前1月累計已多達23天擾台紀錄。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩於23日在臉書發文研判，此為「共軍艦隊進行跨海區操演練前奏」認為，23日西南防空識別區出現共機，如同2年多前「遠海長航」一般。

▲▼殲16(同型機)。（圖／國防部提供）

▲殲16（同型機）。（圖／國防部提供）

他提到，艦隊進行跨海區操演前，空中兵力總是會先出現，實施「海空綜合對抗操演」演練結束後，再改編遠海聯合訓練編隊，執行「聯合突破巴士海峽作戰演習」。

對此呂禮詩認為，去年共軍派遣的「161遠海聯合訓練編隊」，根本是航艦戰鬥群的規模，而中國號稱已形成初始戰力的「山東號航空母艦」，今年會不會走一趟關島來驗證遠海作戰及疫情管控能力，順便向剛就職的美國總統拜登秀秀肌肉，值得我們繼續看下去。

無獨有偶，台灣西南空域粉專24日揭露，上午共軍派多架次軍機擾我西南空域，空軍在空警戒，六度廣播驅離。不過，國防部尚未證實今日擾台一事。

今天的西南防空識別區發生了什麼事？ 媒體高層來電，想問問「說三道四小艦長」對今（23）日西南防空識別區出現的8架次轟-6K及4架次殲-16有什麼看法。小艦長的看法很簡單，就如同兩年多前「遠海長航」一般，艦隊進行跨海區操演前，空中兵力總是會...

Lu Li-Shih 發佈於 2021年1月23日 星期六
ET快訊
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