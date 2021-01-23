快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

▲共機23日共13架次擾台。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部23日傍晚指出，共軍今派遣1架次運8反潛機、8架次轟6K機，以及4架次殲-16機闖我西南空域，為今年以來最高單日擾台架次紀錄。而空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▼殲16(同型機)。（圖／國防部提供）

根據國防部公開資料，元旦至今已累計41架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次。

▼轟六(同型機)。（圖／國防部提供）