共機一早又來！空軍六度廣播驅離 　1月累計擾我空域23天



▲運8遠干。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

國防部證實昨天有13架次共機擾台。台灣西南空域粉專24日揭露，上午共軍派多架次軍機擾我西南空域，空軍在空警戒，六度廣播驅離。不過，國防部尚未證實今日擾台一事。

西南空域粉專表示，今早包含運8遠干機等多架次共機，進入我ADIZ西南空域，我空軍在空警戒，並於07時09分、07時45分、08時08分、08時20分、08時28分、09時30分，六度廣播廣播驅離。

粉專統計，本月累計進入我空域23天，本月廣播驅離紀錄共計65次。

0124西南空域抄件：

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

20210124_074532

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

20210124_080814

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7500公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

20210124_082023

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度9000公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

20210124_0828

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度8400公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！20210124_093035

抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度9400公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

