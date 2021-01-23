遭網友出征！邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

▲邱淑媞臉書已關閉留言功能。（圖／翻攝自Facebook／Shu-Ti Chiou、記者嚴云岑攝）

政治中心／台北報導

部桃爆發群聚感染，SARS期間「和平封院」決策人之一的前國健署長邱淑媞在臉書列4大紕漏，痛斥指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出，遭網友出征，而她23日則再發文反擊網友「暴民政治」。不過，邱淑媞目前2個臉書已關閉留言功能，且原先上千則網友留言，也被大量刪除。

對於邱淑媞刪留言，有網友批評，「刪留言不累嗎？何不直接刪文？」、「就算刪除在多留言，你也永遠擺脫不了那些被妳害死的人！」、「不要臉另一邊關閉留言之後開始刪留言，刪了留言並不會刪去你17年前的和平醫院封院」。

其實，邱淑媞稍早前，在臉書「Shu-Ti Chiou」分享一則她個人的專訪，其內容提到當年封院是中央和北市共同決議。另外，她也寫道，「如果是台北市政府下令封和平醫院，那麼高雄長庚醫院又是誰下令封院的？再者，如果和平封院並無必要，那仁濟、關渡、台大、高雄長庚及陽明等醫院，是不是也不必封院？」

「她氣憤難消地說，中央這種只下令、卻不支援，還四處放話說「是要把所有人關到死」，進而製造仇恨與混亂的做法，放眼全球，只有台灣做得出來。」



邱淑媞昨天在臉書列4大紕漏，痛斥指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出後，遭大批網友出征，指責她當年就是「和平封院」的決策人，並批評，「少裝清高、SARS和平封院都是妳造成的」、「這些年妳睡得安穩嗎？」等。

到了23日中午許，邱淑媞親上火線反擊，有時間在噴口水、搞鬥爭、甩鍋18年前的謊言與悲劇，「無言」。她也強調，指揮官陳時中要大家隨身帶酒精，已經透露了社區傳播只剩一步之遙， 這對醫護是最嚴峻的時刻，最怕的就是有不屬TOCC範圍內的、表現不典型的病人，攻破下一個醫療院所的防線，尤其是一年多來，真正的敵人，其實是現在才剛剛現形。

邱淑媞的立場，也遭致民進黨員批評。立委王定宇就罵，「臉皮要多厚、心多黑，才好意思做這種事？」立委林俊憲則批，邱淑媞是最沒有立場指責防疫的人，台灣人會永遠記得當年犧牲的人們，也會記住是誰的不作為，導致這些人失去寶貴生命。

▼有網友批評邱淑媞刪留言。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

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